Ook in Duitsland EXTRA betalen met SUV’s

In Duitsland moet je nu extra veel gaan betalen met een SUV.

Nou jongens, de fecaliën raken de ventilator. De oorlog aan de SUV is dan nu echt verklaard. Onlangs konden jullie al lezen dat het er in Frankrijk een wet is aangenomen (middels een referendum!) waarmee bestuurders van een SUV (die niet in Parijs wonen) extra geld moeten betalen om te parkeren.

Nu is er genoeg aan te merken op een SUV, maar we hebben het over een voertuig dat aan alle veiligheids- en emissie-eisen voldoet. Een auto waarover in de meeste gevallen gewoon keurig belasting wordt betaald, plus extra accijnzen voor de hogere brandstofconsumptie.

Ook in Duitsland extra betalen voor parkeren SUV’s

Maar nu geldt is ‘ik een kleine fallus, jij een kleine fallus’-wet daar aangenomen. Het is natuurlijk te zot voor woorden, maar wat blijkt: andere steden willen het ‘goede’ voorbeeld volgen!!! Ook in Duitsland worden de SUV-rijders keihard aangepakt. Met een trekker overheidsgebouwen blokkeren? Ga je gang. Met je opgehoogde Golf door het verkeer pendelen? HOW DARE YOU!!!

In Koblenz is het binnenkort zover. Daar gaan ze namelijk ook de mensen met een grotere auto zwaarder belasten. Het is niet helemaal hetzelfde als in Parijs. Ten eerste gaat in Koblenz iedereen meer betalen, ook de inwoners die een SUV rijden.

Wel doordachter

Waar ze in Frankrijk de buitenlanders een gepeperde parkeerrekening presenteren, doen ze het in Duitsland wel wat doordachter. Duitsers. Sterker nog, het is dermate doordacht dat je er bijna niet tegen kan zijn.

Iedereen gaat een basisbedrag betalen. Dan is er berekening van de ruimte die jouw auto inneemt. Op basis daarvan wordt er dan een tarief vastgesteld. De nieuwe parkeertarieven gaan maart dit jaar in.

Via: Auto, Motor und Sport.

Fotocredits: Mercedes G63 in Duitsland door @spotcrewda via Autoblog Spots.

Met dank aan Michael voor de tip!