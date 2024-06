Slecht nieuws voor blubberdikke uitzwaaiversie BMW Z4

BMW zou de levensspanne van de Z4 eindigen met een klapper. Maar dat valt wellicht tegen.

Afgelopen week bereikte ons het nieuws dat de BMW Z4 en Toyota Supra aan het einde van hun latijn zitten. Terwijl nu eindelijk de line-up perfect is, nu je elk model, inclusief de zes-in-lijn, met handbak kan krijgen. Het is niet genoeg om de auto’s een leven voorbij 2026 te geven, helaas. Het was op zich een toffe samenwerking, waarvan zowel BMW als Toyota hebben geprofiteerd van het hebben van een lekker pure sportauto.

Out with a bang

De tijd van gaan is bijna hier en het zou betekenen dat de auto’s het toch mooi zeven jaar hebben volgehouden. Er gaan nog steeds vrij serieuze geluiden dat Toyota nog één keer los gaat met de Supra en er een Supra ‘GRMN’ komt. Deze zou een 550 pk sterke versie van de BMW M4-motor krijgen. Waar de Supra de ‘B58’ zes-in-lijn van BMW krijgt, heeft de M4 een ‘S58’ van BMW M. Het past, en Toyota zou het serieus willen.

Z4 M?

Het recept van de M3/4-motor in een Z4 lepelen moet je wellicht ook bekend voorkomen vanwege de Z4 M (E85/E86). Die had de S54 van de M3 (E46) aan boord en dat maakte het een tof ding. De stelregel van het gedeelde platform met Toyota is simpel: als zij een S58 in de Supra kunnen proppen, dan moet dat met de Z4 ook lukken om een 500+ pk sterke Z4 M met S58 als uitzwaaiversie te bouwen. Gaaf, toch? Volgens AMS zijn er zelfs plannen (geruchtmatig) om dit te realiseren.

Toch niet

BMWBlog schiet die geruchten echter af. Dit op basis van hun eigen interview met de projectmanager van de BMW Z4, Michael Wimbeck, in 2023. Daar vroegen ze al of er een Z4 M met S58 zou komen. In theorie zou je zeggen ‘je lepelt de S58 voorin en gooit er wat chassismodificaties op’. Maar dat is te simpel gedacht volgens Wimbeck. Er moet zo veel veranderd worden dat het erg duur wordt en daarvoor zijn de marges te klein op de Z4. Sterker nog: Wimbeck zegt dat de Z4 Handschalter, de versie met handbak, al een lastige was qua verkooppraatje. De BMW Z4 is kennelijk zo goed als ‘ie wordt, vanuit financieel oogpunt.