Jongste Astra OPC van Marktplaats: dit is ‘m!

We gaan even een ‘blitz’ werpen op de jongste Astra OPC.

Als het gaat om snelle C-segement hete hatchbacks, dan is de Volkswagen Golf een beetje de standaardkeuze. Op zich niet onterecht, want er valt veel voor te zeggen. Wil je wat meer branie, dan kies je een snelle Ford Focus en moet het zo strak en zo scherp mogelijk, opteer voor een Mégane R.S..

Maar waarom vergeten we altijd de Opel Astra OPC? Al jarenlang is dat een geduchte Golf GTI-concurrent. In de meeste gevallen is de Opel iets specialer en voornamelijk een stuk sneller. Met name de laatste Astra OPC was een waar spektakelstuk.

Sperdifferentieel

Een 2.0 EcoTec motor met 280 pk, een strak afgesteld chassis én een sperdifferentieel. Daarbij is een handbak de enige (en juiste) mogelijkheid. Ook is het altijd de driedeurs GTC én hebben ze er echt werk van gemaakt. Het is niet zomaar een snelle Astra. We gingen even op Marktplaats kijken naar een leuk exemplaar.













Nee, dit is niet de goedkoopste Astra OPC van Marktplaats. In tegenstelling hebben we dit keer gekozen voor de jongste Astra OPC van Marktplaats. De auto heeft niet de kleur dat je op alle persfoto’s ziet. In plaats van Arden Blue is deze Astra juist donkerblauw van kleur. Het misstaat ‘m totaal niet.

Wielen jongste Astra OPC

Nog een afwijkend dingetje zijn de wielen. Deze heeft níet de optionele 20 inchers, maar de standaard 19 inch wielen die volgens velen net ietsje fijner zijn. Ze zijn in dit geval zwart, maar het is vast niet moeilijk om ze mooi zilver te laten spuiten.

Dan de prijs van de jongste Opel Astra OPC van Marktplaats. De verkopende partij wil er graag 21.950 euro voor hebben. De auto komt uit 2015 en heeft sindsdien 51.66 km gelopen. Nog heel fris dus!

Interesse? De advertentie voor de jongste Astra OPC van Marktplaats check je hier! De Opel Astra (J) aankoopadvies-video kun je hier bekijken.