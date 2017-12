3 bijzondere modellen van Fiat

We vertellen je meer over drie bijzondere modellen van Fiat, die op dit moment te koop zijn.

Fiat 500 Anniversario

De Anniversario is een speciale editie ter gelegenheid van een jubileum. Fiat-fans onder ons hebben al door dat de originele 500 inmiddels 60 jaar is geworden. De eerste Fiat 500 zag namelijk in 1957 voor het eerst het levenslicht en bleef in productie tot 1975. In 2007 kwam de 500 weer terug. De kleuren van de Fiat 500 Anniversario zijn dan ook geïnspireerd op het verleden: de nieuwe lakkleuren Verde Riviera en Arancio Sicilia (hierboven) weerspiegelen het optimisme van de jaren 60. Daarnaast kun je kiezen tussen het zomerse Bianco Gelato en het stijlvolle Grigio Carrara. De open 500C-versie is in dezelfde kleuren verkrijgbaar.

Fiat Tipo S-Design

De Fiat Tipo is een no-nonsense hatchback en tevens beschikbaar als SW-versie. Beide vallen goed in de smaak, ook onder de zakelijke rijders. Dat werd ook duidelijk tijdens deze editie van ‘Lease-Maar’, alwaar de Tipo op een hoop sympathie kon rekenen.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt de S-Design het paradepaardje van de nieuwe Tipo range. Het recept is bekend, maar zeker niet minder lekker: dikke velgen, stoere bumpers, standaard Apple Carplay & Android Auto en optioneel xenon-pitten. Zoals René van der Gijp zou zeggen: ‘Prima uitvoering, niets mis mee, ouwe kerel’. Meer weten over de Tipo, kijk dan op de website van Fiat!

Fiat 500X S-Design

De verchroomde details van de gewone 500X hebben bij de S-Design plaatsgemaakt voor glanzend zwarte en donkergetinte details, zoals de 17-inch lichtmetalen velgen en de omlijstingen van de bi-xenon-koplampen. Het maakt deze 500X net even wat stoerder, het donkergetinte privacyglass van de achterste ruiten helpt daar nog wat bij. Meer weten over dit bommetje, check fiat.nl.