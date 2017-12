Tesla verdacht van wanpraktijken, verliest subsidies

Zijn ze écht fout bezig, of wordt Elon hier opzettelijk tegengewerkt?

Duitsland is voor Tesla al een tijdje een lastige markt om in door te breken. Om enigszins mee te doen met de concurrentie, verlaagden ze vorig jaar de prijzen van hun Model S, zodat deze onder de subsidieregeling viel. Deze subsidies golden voor elektrische auto’s met een basismodel van onder de € 60.000, voordat de belasting eroverheen kwam.

De Model S, die in Duitsland een stukje duurder was dan die maximumprijs, werd zodoende gestript, zodat de auto wel binnen de perken van deze subsidie viel en consumenten sneller naar een Tesla zouden grijpen, in plaats van te kiezen voor een van hun concurrenten. Deze ontbundeling van de Model S hield in dat standaard opties als navigatie, blind spot assist en de achteruitrijcamera van de wagen werden verwijderd, zodat ze de prijs omlaag konden halen. Het pakket dat deze opties wel had, werd vervolgens gepresenteerd als het ‘comfort package’.

Op zich is het niets nieuws, gezien Tesla dit pakket al sinds eind 2016 aanbiedt. Wat wel interessant is, is het feit dat het Duitse automagazine Auto Bild nu rapporteert dat Tesla hiermee valsspeelt en het systeem probeert te misleiden. Dit is waar de complottheorie begint, want in feite doet Tesla eigenlijk niets vreemds of oneerlijks. Het enige dat ze hiermee doen, is zorgen dat ze in het vaarwater komen van Duitse autofabrikanten, zodat ze tot op zekere hoogte mee kunnen strijden in de verkopen.

Nu de Duitsers zelf ook de focus beginnen te leggen op het produceren van elektrische voertuigen, is het niet geheel onlogisch om te denken dat ze Tesla’s pogingen om door te breken zien als een bedreiging. Sterker nog, niet alleen de autofabrikanten zijn erbij betrokken. De subsidieregeling is namelijk ingesteld door de overheid, met behulp en kennis van de binnenlandse autofabrikanten.

Het probleem zit hem echter in het feit dat Auto Bild in hun blad claimt dat klanten de wagens niet konden aanschaffen zonder het ‘comfort package’. Volgens hen heeft het pakket nooit bestaan. Tesla ontkent dit op hun beurt weer en zegt dat een aantal wagens gewoon zijn geleverd zonder dit pakket.

“If a sales person told a customer they could not buy the Model S base version without the comfort package, this is not accurate and clearly outside our policies and procedures and we will investigate and take appropriate action as necessary.”

Een hoop onduidelijkheid dus, maar voor de overheid was het genoeg reden om Tesla uit het programma te knikkeren, waardoor de subsidie van € 4.000 niet meer van kracht is. Hoewel Tesla dit jaar bijna een verdubbeling zag van hun verkopen t.o.v. vorig jaar, lijkt het erop dat het hiermee weer een stuk lastiger voor hen wordt om genoeg auto’s aan de man te brengen bij onze buren.

Foto credit: Tesla combo door @ghostnl