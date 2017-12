Ford strooit Performance Parts op ST, RS en Mustang

Meer dan lekker!

Ford gaat goed aan de slag met aftermarket onderdelen voor een aantal van hun wagens. Op de Essen Motor Show, die gericht is op tuning, onthullen ze voor de Fiesta ST, de Focus ST en RS en de Ford Mustang verschillende stukken die niet alleen de looks, maar ook het geluid en de wegligging van de modellen op de schop nemen.

De onderdelen zijn niet specifiek door Ford zelf gemaakt, maar gebruiken de expertise van specialisten als Roush, Borla, KW en Remus. In totaal gaat het om zo’n 70 verschillende onderdelen die je voortaan door heel Europa bij Ford kunt bestellen en gemakkelijk kunt laten installeren. Na deze uitgebreide eerste line-up van artikelen, zullen er in de loop van 2018 nog een reeks aan andere stukken volgen waarmee je je strijdros kunt uitdossen.

Voor de ophanging staan er heel wat aanpassingen te wachten. Ford komt met verschillende kits die de rijhoogte van de wagen tot 40 mm reduceren, met de bedoeling de auto’s een stuk dynamischer te maken. Daarnaast komen de veranderingen bij de Mustang en de Focus ST er tot in 16 afwisselende stages. Daarbij produceerde Ford een reeks lichtgewicht velgen, die in een groot aantal kleuren en maten besteld kunnen worden.

De Mustang krijgt overigens de meeste cadeautjes, zeker op het gebied van performance. Zo kun je je pony uitrusten met een uitlaatsysteem van Borla, die in zowel straat als circuitlegale vorm op de optielijst terecht komen. Daarnaast kun je kiezen voor de Mustang GT Performance Calibration Power Packs, die er in drie verschillende stages komen en de limiter verhogen tot maximaal 7.500 toeren. Tenslotte is er een door Roush ontwikkelde supercharger kit, die het vermogen tot boven de 600 pk duwt.

Het aantal extraatjes voor de Focus RS is tamelijk beperkt, maar één ding springt er hier meer uit dan bij andere wagens. Je kunt er voortaan namelijk een heuse driftpook voor kopen, die door Ken Block is goedgekeurd. De Drift Stick bevindt zich tussen de bestuurderstoel en de versnellingspook en laat degene achter het stuur zijn RS, met wat elektronische hulp, voortaan nog beter in het rond slingeren.