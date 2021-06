Ook fraude met tellerstanden motorfietsen aangepakt - Autoblog.nl

Na auto’s krijgen nu ook motorfietsen te maken met de nieuwe regelgeving vanuit de RDW om fraude met tellerstanden aan te pakken.

Met keurig kloppende rapportage weet je een stuk beter of de zaakjes in orde zijn bij een auto. Als je gaat shoppen voor een tweedehands auto vraag je toch vaak naar de historie. Als er enorme gaten zitten in de registratie, of er is simpelweg amper wat bijgehouden, dan kan dit een dealbreaker zijn. Helaas is fraude met tellerstanden nog altijd aan de orde van de dag, nu komt de RDW ook met nieuws voor motorfietsen.

Fraude tellerstanden motorfietsen

Eerder werd al bekend dat erkende garagebedrijven de kilometerstand van een auto moesten registeren bij iedere reparatie-, onderhouds- of bandenwissel. Die verplichte registratie gaat per 1 juli 2021 tevens voor motorfietsen gelden. Net als bij auto’s, zonder enige vorm van een minimumbedrag. Dus ook bij een bandenwissel van een paar tientjes. De regels zijn naast motorfietsen ook van toepassing op driewielers, zoals bijvoorbeeld trikes. De RDW heeft een lijstje gemaakt in welke gevallen erkende garagebedrijven de stand moeten registeren. Het gaat hier om de volgende gevallen.

Bij opname in de bedrijfsvoorraad

Tenaamstelling

Bij reparatie, onderhoud en bandenwissel (geen minimumbedrag)

Afmeldingen voor export

Bij afmeldingen voor demontage (optioneel)

Met deze maatregel hoopt de RDW tevens fraude met tellerstanden bij motorfietsen te voorkomen. De informatie over tellerstanden van motorfietsen is vanaf 1 juli 2021 beschikbaar.