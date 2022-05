Deze villa in Laren is ideaal voor de fervente autospotter

Een eigen villa in Laren heeft namelijk nogal wat voordelen als je autospotter bent. En zeker deze villa.

Autospotters. We kennen ze allemaal. En als je deze site leest, is de kans groot dat je er zelf ook eentje bent. Vroeger was de autospotter meestal een jong mannetje met een veel te grote camera om zijn nek. Daarmee ging hij dan bij voorkeur naar Laren om daar op het kruispunt dure auto’s te spotten.

Tegenwoordig is dat wel anders. Ok, het zijn nog steeds veelal jongetjes met een veel te grote camera om hun nek, maar ze spotten tegenwoordig ook op andere plaatsen. Langs de snelweg bijvoorbeeld, of ze reizen de Gumball achterna. Veel van die plaatjes zetten ze dan op Instagram en voila, daar heb je de spotter anno 2022.

Maar 1 ding is wél hetzelfde gebleven. Het kruispunt in Laren is nog steeds een absolute hotspot voor de fervente autospotter.

Een eigen villa in Laren is dan toch handig?

Daarom brengen wij van Autoblog jou als autospotter een klein stukje stukje service. Wij hebben namelijk het ideale huis voor je gevonden. Een villa in Laren, waar je ook nog eens je eigen auto in kwijt kunt. Zoals de huidige bewoner ook heeft gedaan, met een schitterende Porsche 911 Targa…

De garage ligt op het noordwesten, dus je hebt niet zoveel last van de zon. Dat betekent dat je naar hartenlust zelf de boel kunt belichten. Da’s wel fijn voor als je wat variaties in je foto wil aanbrengen. Wat ook wel fijn is, is het zwembad, de 470m² woonoppervlak, het wijnkeldertje en de tuin van ruim 4000 m².

Maar wat nog veel handiger is voor de autospotter, deze villa ligt op 925 meter rijden van de Brink, waar je de dure auto’s kunt spotten. Daar ben je dus zo! En misschien nog wel beter, je bent ook zo weer thuis, zelfs lopend, als je na het autospotten een paar biertjes te veel haalt bij het Bonte Paard en daarna een vette bek bij Beo.

Het is dat ik een flink eind uit de buurt resideer, anders had ik de makelaar even gebeld… Misschien dat we alleen nog iets aan die prijs van 4.995.000 euro kunnen doen.

Ik bedoel, autospotten is leuk, maar het moet wel betaalbaar blijven…