4 dingen die je moet weten over het nieuwe F1-logo

Het is meer dan een F en een 1.

Spanning en sensatie, gisteren. Na afloop van de podium-ceremonie presenteerde de organisatie van de F1 het nieuwe logo (video). Daarmee neemt men afscheid van het iconische F1-logo dat bij vele fans op het netvlies is gebrand.

Fris & fruitig

Hoewel het oude logo kenmerkend was voor de autosport, ging het ook al weer even mee. Merken als Google, Coca-Cola, Circuit Zandvoort, YouTube, Starbucks, Facebook en Instagram hebben bijvoorbeeld in het verleden het logo vernieuwd. Sommige merken zelfs meerdere keren. F1-commercieel directeur Sean Bratches vond ook dat het oude logo moest verdwijnen. Het nieuwe logo is een stuk moderner en past volgens Bratches beter bij hedendaagse digitale platformen.

De betekenis

Er is geen willekeurige graphic designer aan de slag gegaan om iets nieuws te verzinnen. Althans, als we de F1 mogen geloven. Het nieuwe logo moet twee auto’s voorstellen die aan het racen zijn. Ik weet niet hoe stoned je moet zijn om er twee auto’s in te zien, maar chapeau voor de creatieve gedachte.



Het oude F1-logo

De ‘1’ in het oude F1-logo was niet duidelijk genoeg

Volgens de F1-marketing chief Ellie Norman was de 1 wel aanwezig in het logo, maar te subtiel voor de massa. Men zou er niet meteen het cijfer in zien. Dat moet verduidelijkt zijn met het nieuwe logo. Ook bij deze motivatie plaats ik mijn twijfels. In het nieuwe logo kun je de ‘1’ immers aanzien voor een ‘i’.

Complete lancering in 2018

De website van de F1 werkt al met het nieuwe logo. De lancering zal echter volgend jaar in Australië plaatsvinden, als het nieuwe seizoen begint. Tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi maakte men nog gebruik van het oude logo.

Na 23 jaar heeft de F1 dus een nieuw logo. Ondergetekende is wat sceptisch. Het oude design had wat mij betreft geen houdbaarheidsdatum. Daar denken de superieuren van de F1 duidelijk anders over.