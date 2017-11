Nyck de Vries tekent voor kampioensteam Formule 2

De Nederlander zet de juiste stappen op weg naar de Formule 1.

Door alle aandacht die Verstappen wordt gegeven, zou je haast vergeten dat er nog ander Nederlands talent bestaat. Door de verschillende klassen heen zijn er heel wat Hollanders te vinden, maar hoe dichter je bij de top komt, hoe kleiner dit aantal wordt.

Nyck de Vries is een van de weinigen waarvan al langere tijd wordt gedacht dat hij het heel ver kan schoppen. Hierom werd hij al tijdens zijn periode in de karts benaderd door McLaren, die hem sindsdien in hun talentenprogramma hebben zitten. Na stints in verschillende Formule Renault series en de GP3 kwam hij dit jaar eindelijk terecht in de opstapklasse naar de Formule 1.

Hier liet hij zijn klasse meermaals zien. Gedurende het seizoen reed hij maar liefst vijf keer naar het podium en won hij zelfs een wedstrijd, nota bene op Monaco. Ondanks wat betrouwbaarheidsproblemen van het materiaal, eindigde hij in de uiteindelijke stand op de zevende positie. Hiermee was hij achter kampioen Charles Leclerc, die dit jaar uitkwam voor Prema Racing, de beste rookie van het seizoen. Overigens zijn ze bij Prema niet onbekend met het winnen van kampioenschappen; vorig jaar was hun rijdersduo, bestaande uit Pierre Gasly en Antonio Giovinazzi, ook al de beste van het veld.

Zijn harde werk heeft Nyck in ieder geval geen windeieren gelegd. De 22-jarige Nederlander lijkt zich met zijn overstap uitermate goed te positioneren voor een heel competitief seizoen. Het stoeltje naast hem zal opgevuld worden door de rijke Indonesiër Sean Gelael. Het is echter nog maar de vraag of die het hem moeilijker gaat maken dan onze Wouter op de Nürburgring deed.