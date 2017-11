Bij deze Belgische grensovergangen scoor je gratis patat

Gratis eten!11!.

Wie deze week de grens passeert bij België kan rekenen op gratis friet. Het is de ‘Week van de Friet’ bij onze zuiderburen en het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) vraagt daarmee aandacht voor.. patat.

De unieke sfeer die hangt rond elke frituur en de fijne beleving die elk frituurbezoek met zich meebrengt is een extra plus. Frietjes eten in de frituur staat voor de Belg gelijk aan gezellig thuiskomen. – VLAM

Vandaag deelt de ‘douane’ gratis patat uit bij de grensovergang in Doornik (bij Frankrijk). Morgen staan ze bij de overgang in Zelzate (in de buurt van Terneuzen, Zeeland). Woensdag is er gratis friet bij Kelmis (bij de Duitse grens) en donderdag bij De Panne (Duinkerke, Frankrijk).

Vanuit Nederland heb je dus alleen morgen de kans om frieten te scoren. VLAM organiseert de patat-actie voor het 18de jaar op rij.

Fotocredit: Week van de Friet via Facebook. Met dank aan Camiel voor de tip!