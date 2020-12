45 km hardlopen voor het goede doel op eerste kerstdag - Autoblog.nl

Deze dagen staan de nodige versnaperingen op tafel, maar deze heren met petrolhead bloed zetten het juist op een lopen!

Onder het toeziend oog van een McLaren 720S van Louwman Exclusive begonnen Sam van Dalen (onder andere bekend van die grappige Alfa Romeo Spider video) en zijn collega Laurens Jansz aan een marathon. En dat op eerste kerstdag.

Rennen voor het goede doel

45 kilometer hardlopen, met maar één doel voor ogen. Zoveel mogelijk geld ophalen in de strijd tegen alvleesklierkanker. Dat Sam van Dalen en zijn collega uitgerekend het vandaag op een lopen zetten is geen toeval. Op eerste kerstdag 2019 verloren ze een naaste aan de ziekte.

De autoverkoper had als doelstelling om 50.000 euro op te halen. Al ruim voordat de marathon werd gelopen is het bedrag opgehaald. De teller staat op het moment van schrijven al op meer dan 63.000 euro. Een topresultaat, met de kerstgedachte in het achterhoofd. Eigenlijk zouden de twee heren deelnemen aan de marathon van Rotterdam dit jaar. Omdat dit event is afgelast hebben ze een privé marathon georganiseerd.

Fotocredit: Louwman Exclusive via Instagram