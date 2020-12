Briljante Nederlandse Porsche 918 meeting - Autoblog.nl

Porsche Centrum Gelderland kent veel 918-Spyder eigenaren, dan haal je ze een keer bij elkaar en daar levert briljante foto’s op. Oh ja en jij kunt een ritje in een 918 winnen!

Een paar Porsche 918’s optrommelen om een andere 918 uit te lichten voor de foto. Je moet er maar op komen. Nu zijn ze bij Porsche Centrum Gelderland wel van de groepsfoto’s (wie herinnert zich niet de 8 Porsche GT3’s in a skittles kleuren). Voor 1e kerstdag hadden ze deze fotosessie bewaard van een groepje 918’s bij elkaar.

Fotograaf Gijs Spierings zal wat uurtjes kwijt zijn geweest met het arrangeren van de auto’s en het schieten van deze plaatjes. Maar laten we wel wezen. Het resultaat is er naar!

Volledig in de kerstgedachte heeft Porsche Centrum Gelderland bedacht dat het leuk zou zijn om een aantal mensen mee te laten rijden in een 918. Ze verloten 1 plek onder iedereen die het bericht van Porsche Centrum Gelderland op Instagram liked.

Maar wij mogen ook 1 plek weggeven. Dus geef hieronder of op ons bericht op Instagram of op Facebook aan dat jij dit wel ziet zitten en dan maak je ook bij ons kans.

Als je slim bent doe je het zowel bij Porsche Centrum Gelderland als bij ons, twee maal kans ;-). De winnaars krijgen begin januari bericht.

Fotocredit: @gs_gijs