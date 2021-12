Lezersvraag: je goede auto voornemens voor 2022?

Bam, een nieuw jaar staat bijna voor de deur. Maar wat zijn je goede auto voornemens voor 2022?

Het jaar dat de benzineprijs naar een absoluut record ging. De leuke autoritjes hebben je in 2021 wat meer gekost in vergelijking met 2020. Ook is 2021 het jaar dat bekend werd dat er rekeningrijden op het programma staat van de nieuwe regering. Maar dat is nog een hele poos weg.

Ongeveer een jaar geleden stelden we je dezelfde vraag. Wat waren je goede auto voornemens voor 2021? Ik hoop dat je gedeelde voornemens in dat artikel uit zijn gekomen dit jaar. Zo niet, dan mag je 2022 zien als een herkansing. Misschien dat het volgend jaar wel gaat gebeuren!

Ondergetekende heeft eigenlijk, heel saai, geen concrete automotive plannen voor 2022 als het gaat om goede voornemens. De Audi S3 uit de Autoblog Garage blijf ik koesteren in het aankomende jaar en het eerste dat na het proosten op 2022 op de agenda staat voor januari is een onderhoudsbeurt. Uiteraard krijgen jullie een update hier op Autoblog hoe dat gegaan is.

Ik ben wel benieuwd wat jullie goede auto voornemens voor 2022 zijn. Laat het hieronder weten in de comments en mogen je plannen uitkomen!