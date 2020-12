Welk van deze Lamborghini's kies jij als kerstcadeautje? - Autoblog.nl

Iemand doet afstand van een jaloersmakende verzameling Lamborghini’s.

Veel verzamelaars van exclusieve auto’s leggen zich toe op Ferrari’s, maar het verzamelen van Lamborghini’s heeft in ieder geval één groot voordeel. Je hebt namelijk veel sneller een complete collectie, aangezien het aantal modellen beperkt is. Desondanks zitten er wel een absolute pareltjes tussen.

Een onbekende verzamelaar met een voorliefde voor het merk uit Sant’Agata Bolognese heeft door de jaren heen een bescheiden verzameling Lamborghini’s opgebouwd. Bescheiden qua aantallen dan, want alles bij elkaar is het nog steeds een bijzonder prijzige verzameling. Helaas is de collectie nu niet meer in handen van de verzamelaar. Misschien is hij overleden, misschien heeft hij er om andere redenen afstand van gedaan, het resultaat is in ieder geval dat zijn verzameling Lamborghini’s nu geveild wordt.

Lamborghini 400 GT 2+2

We gaan het rijtje gewoon op chronologische volgorde af. Dat betekent dat deze 400 GT 2+2 uit 1967 als eerste aan de beurt is. Het is desondanks niet het eerste model van Lamborghini. Dat was namelijk de 350 GT uit 1964. De 400 GT is feitelijk een 350 GT, maar dan met een nieuwe 4,0 liter V12. De verwachting is dat dit fraaie groene exemplaar tussen de €450.000 en €500.000 op zal brengen.

Lamborghini Espada Series 1

De 400 GT was dus geen nieuw model, maar op de autoshow van Genève van 1968 presenteerde Lamborghini in één klap twee nieuwe modellen. Een daarvan was de Espada. Tot de komst van de Urus was dit de enige Lamborghini waar je (met een beetje goede wil) met z’n vieren in kon. Het is misschien niet de fraaiste auto uit de geschiedenis van het merk, maar het ontwerp van Gandini is in ieder geval volstrekt uniek. RM Sotheby’s verwacht dat dit exemplaar uit ’68 goed is voor zo’n twee ton.

Lamborghini Islero GTS

De andere auto die naast de Espada op de beursvloer van Genève stond was de Islero. De Islero was de directe opvolger van de 400 GT. De auto was een stuk hoekiger dan zijn voorganger. Onder de kap lag nog wel dezelfde V12, die Lamborghini in de jaren ’60 in al hun modellen lepelde. Dit exemplaar uit 1969 is een GTS, de versie die zowel optisch als technisch geüpdate was. Dit model is de allerlaatste Lambo met een V12 voorin. Het veilinghuis rekent op €400.000 tot €450.000.

Lamborghini Miura P400 SV

Dan zijn we nu aanbeland bij het topstuk van de collectie: een Miura. Het ontwerp van Gandini was en is een absoluut meesterwerk en ook in technisch opzicht verzette de Miura bakens. Met zijn middenmotor kan deze auto namelijk gezien worden als de stamvader van de supercar. Dit rode exemplaar uit 1971 is de overtreffende trap: een SV. RM Sotheby’s verwacht dat dit een klapper wordt met een opbrengst van minstens €2 miljoen.

Lamborghini Countach LP400

De opvolger van de Miura – de Countach – zag er heel anders uit, maar is daarom niet minder iconisch. Anno 2020 is ‘buitenaards’ nog steeds de enige juiste beschrijving voor het ontwerp. Het betreft hier nog een redelijk vroeg exemplaar uit 1977, die nog niet voorzien is van allerlei opsmuk. Ook heeft deze Countach nog een ‘periscoop’ in plaats van een binnenspiegel. De schatting is dat deze Lambo tussen de €750.000 en €900.000 op zal leveren.

Lamborghini Countach LP500 S

De verzamelaar had één model ‘dubbel’, want hier zien we nog een Countach. Deze is echter wel zeven jaar ouder. Waar de LP400 een 3,9 liter V12, heeft deze LP500 S een 4,8 liter V12. Het vermogen was desondanks gelijk. De LP500 S (en de LP400 S) zijn te herkennen aan de bredere wielkasten. Een spoiler was ook optioneel, maar daar is bij dit exemplaar niet voor gekozen. Dat betekent niet alleen dat de auto er cleaner uitziet, maar ook dat de topsnelheid hoger ligt. De verwachte opbrengst van deze cocaïnewitte Countach is een stuk lager dan die van de rode Countach: tussen €300.000 en €350.000.

Hoewel alle bovenstaande auto’s in een relatief korte periode zijn gebouwd (17 jaar) zijn het toch hele uiteenlopende auto’s. Ze hebben in ieder geval één ding gemeen: het zijn stuk voor stuk begeerlijke auto’s. De vraag is alleen: welke is het meest begeerlijk? Zegt u het maar!

Foto’s: RM Sotheby’s