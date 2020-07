5 leuke en goedkope tweezits cabrio’s voor op vakantie

Tweezits cabrio’s zijn misschien wel de leukste in hun soort, ook voor vakantie. Daarom gaven wij onszelf een virtueel budget van 5.000 euro om te gaan shoppen op Marktplaats.

De cabriolet: een eeuwenoud concept. Want wat is er lekkerder dan de frisse wind in je haren en de zon als je verwarming? In de zomer, dan. Veel mensen zwichten voor een cabrio.

Compromis

De markt der compacte cabrio’s neemt af. Dat is jammer, want het zijn misschien wel de leukste in hun soort. Vierzits cabrio’s zijn ook leuk, maar die willen vaak compromissen sluiten. Wel een bagageruimte, maar je moet die delen met het dak als je open wil rijden. Wel een tweede zitrij, maar wederom vanwege de dakconstructie is die vaak niet erg ruim. Ook willen cabrio’s nog wel eens zwaarder zijn door extra versteviging.

Zoals bedoeld

Wij kijken vandaag liever naar de auto’s die altijd al als cabrio waren bedoeld. Die je eigenlijk als tweede auto moet kopen. Waar op de tekentafel al geen ruimte was voor een kofferbak of achterstoelen. En waar vaker dan niet de rijeigenschappen het speerpunt zijn. Dat is wel zo leuk voor de vakantie! We gaven onszelf een budget van 5.000 euro om virtueel op te maken aan een paar leuke keuzes op Marktplaats. En omdat je maar één keer leeft, hebben we van onze keuzes de dikst mogelijke (indien die aangeboden werd) motor gekozen.

MG TF 135 (2003)

Britten zijn erg goed in het bouwen van compacte cabrio’s, ze doen het immers al jaren. Ook MG heeft een lange historie in cabrio’s. Hun laatste zet was de MGF en diens facelift, de MG TF. Deze groene lijkt ons de beste. Het is helaas niet de allerdikste, dat is de TF 160 (het getal staat voor het aantal pk) die momenteel even niet op Marktplaats staan. Je moet het doen met 136 pk, wel uit dezelfde 1.8 liter viercilinder als de 160. Het weegt (leeg) 1.080 kg, dus vooruit komen doe je zeker. En kudo’s voor dat bagagerekje, zoals vroegâh! Origineel Nederlands, 71.892 km op de teller: er zijn weinig redenen om niet die 5.000 euro te investeren en een leuke vakantie te hebben met deze donkergroene cabrio.

Mazda MX-5 1.8i (1994)

De eerste generatie Mazda MX-5 (NA) begint een icoon te worden. Goed onderhouden exemplaren zijn duurder dan je soms verwacht. De vrij gelijke maar nieuwere tweede generatie (NB) is vaak de goedkopere optie. We hadden dan ook eerst daar een leuk exemplaar van, maar besloten toch deze eerste generatie mee te nemen. Niet alleen omdat ondergetekende de klapkoplampen zo leuk vindt, ook omdat dit de topmotorisering is voor zowel de NA als de NB: de 1.8. Voor 5.000 euro staat er momenteel niet zo veel soeps met de 1.8 te koop, dus dan kom je automatisch op deze uit. Handbak, 131 pk, een vederlicht autootje, what’s not to like? De kilometerstand is wat hoog. Laten we maar clichématig zeggen dat Japanse auto’s nooit stukgaan en je kunt zo onderweg op vakantie met één van de leukste cabrio’s ooit.

Alfa Romeo Spider 3.0 V6 (1996)

Een Alfa Romeo is een emotionele keuze. Helemaal de GTV of diens dakloze broer, de Spider. Toch is het voor 5.000 euro lastig om de leuke eruit te filteren. De auto heeft twee facelifts gehad en daar is dit niet eentje van. Van de eerste facelift zijn er voldoende te vinden omdat de Spider toen een instapmotor kreeg, de 1.8 Twin Spark. Vóór de facelift ben je aangewezen op de 2.0 Twin Spark of de 3.0 V6. Gelukkig hebben we van die laatste eentje kunnen vinden. Handgeschakeld, een vrij lage kilometerstand, en wat maakt het uit als je een Alfa Romeo bezit? Het is wel het buitenbeentje in deze lijst, want met zijn leeggewicht van 1.388 kg is het een log apparaat. Met 192 pk kom je overigens wel vooruit. We durven dit niet de verstandigste keus te noemen, maar als je het hebt over cabrio’s voor op vakantie: wie wil er dan niet een Alfa Romeo?

Mercedes SLK 320 (2000)

De enige auto met een stalen klapdak in deze lijst. Er zijn voldoende SLK’s te vinden binnen budget en waarschijnlijk betere exemplaren dan deze. Lagere kilometerstand bijvoorbeeld. Toch ben je voor vijf ruggen dan aangewezen op een SLK 230 Kompressor, maar nog waarschijnlijker een SLK 200. Deze SLK 320 van na de facelift heeft een heuse V6 voorin! Schakelen gaat met de hand en een hoop opties zijn aangevinkt, waaronder lederen zetels en cruise control. Het stalen klapdak heeft de nodige invloed op het gewicht van de auto, maar met 218 pk kom je niks tekort. Ook dit is wellicht niet de beste keuze, maar als je alles overboord gooit voor leuke prestaties is zo’n zescilinder erg lekker. Misschien wel de leukste Mercedes ooit staat te koop voor ruim onder het budget.

Toyota MR2 1.8i VVT-i Special Edition (2001)

We sluiten af met stiekem één van de beste keuzes. De tweede Japanner in deze lijst, maar dit keer ligt de motor achter je. Zoals bij de betere supercars, die overigens vaak als replica’s gebouwd worden op MR2-basis. Fijn om te zien dat ze er ook nog compleet origineel zijn. Waarom de MR2 kiezen? Samen met de MG TF dé keuze met middenmotor, maar de MR2 is krachtiger én lichter (140 pk, 950 kg). Wees erop voorbereid dat zodra je bij de tekentafel van de MR2 het woord ‘kofferruimte’ in de mond nam, je de laan uit gestuurd werd. Het is serieus waar kiezen tussen een passagier of je koffer. Dus reis licht, negeer de kilometerstand van meer dan 200.000 km – want dat kan een MR2 wel aan – en je wordt bediend met puur rijplezier. Of bouw een leuke replica. Nee, wij raden je aan om met deze leuke cabrio gewoon op vakantie te gaan.