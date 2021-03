Volkswagen overweegt serieus een ID.3 Cabrio - Autoblog.nl

Even op de kalender kijken. 1 maart, geen 1 april. En Volkswagen overweegt dus echt een ID.3 Cabrio.

Wat als we het dak zagen van de Volkswagen ID.3 en er een cabrio van maken? Deze vraagstelling dropt de Duitse autofabrikant vanmorgen op Linkedin en Twitter. Via sociale media peilt het automerk de interesse naar een dergelijk concept. Mocht er genoeg animo zijn dan bestaat de kans dat de Duitsers echt het dak gaan zagen van de ID.3.

Ze hebben wel vaker gekke ideeën in Wolfsburg. Zo ging het al eerder het dak van de T-Roc en kun je dit model daadwerkelijk kopen. Geen hond die dit in Nederland doet, maar het kan wel. Nu overweegt Volkswagen om met de elektrische auto het zelfde te doen.

De ID.3 is nu nog een praktische hatchback. In een schets laat Volkswagen zien dat er van dit basisontwerp ook een cabrio gemaakt kan worden. Het uiterlijk doet een beetje denken aan de Golf Cabrio. En laatstgenoemde zag je toch met regelmaat rijden, ook in Nederland. Misschien is het idee van een Volkswagen ID.3 Cabrio zo gek nog niet?

Mocht Volkswagen het idee doorzetten, dan hebben ze wel iets unieks in handen. Het aanbod van elektrische cabrio’s is nihil. Nog geen enkele autofabrikant in Europa heeft een elektrische cabriolet in het gamma. De Duitsers kunnen wat dat betreft de eerste zijn.