EU: ‘VW mag ook buiten Duitsland worden aangeklaagd’

De Dieselgate-saga wordt vervolgd.

Volkswagen is nog lang niet van het dieselschandaal af. Vandaag is er een nieuwe uitspraak gedaan door het Europese Hof van Justitie die consequenties heeft voor verdere rechtszaken. Waarschijnlijk hoeft de juridische afdeling van Volkswagen zich voorlopig nog niet te vervelen.

Volkswagen heeft al legio rechtszaken aan zijn broek hangen, ook vanuit Nederland. De claims vanuit de consumenten komen er doorgaans op neer dat ze geld willen zien vanwege het waardeverlies van hun auto.

In Oostenrijk was er ook een dergelijke claim ingediend door de plaatselijke consumentenvereniging, de VKI. Het ging om zeshonderd consumenten en er werd een bedrag van €3,6 miljoen gevraagd. Er was één onduidelijkheid: is dit een zaak voor de Oostenrijkse rechter of toch voor de Duitse? De sjoemelsoftware is ten slotte in Duitsland geïnstalleerd door een Duitse fabrikant.

Dit punt heeft het Europese hof nu opgehelderd. Hun uitspraak luidt dat:

wanneer voertuigen door de fabrikant ervan in een lidstaat (Duitsland) op onrechtmatige wijze zijn voorzien van software die de emissiegegevens manipuleert, alvorens deze voertuigen bij een derde in een andere lidstaat (Oostenrijk) worden gekocht, de plaats waar de schade intreedt zich in deze laatste lidstaat (Oostenrijk) bevindt.

Ook al is de sjoemelsoftware dus geïnstalleerd in Duitsland, de uiteindelijke schade (dan hebben we het over de waardevermindering) voor de consument vindt plaats in het land waar de auto verkocht is. De schadeclaim van de verongelijkte Oostenrijkse consumenten blijft daarom staan.

Uiteraard gaat dit niet alleen op voor Oostenrijk, maar voor alle EU-landen. Daarmee staat de deur dus wijd open voor aanklagers uit andere landen. In ons eigen land heeft onder meer de Consumentenbond een zaak aangespannen tegen Volkswagen.