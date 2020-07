Skoda CEO Bernhard Maier vertrekt

Wisseling van de wacht bij de Tsjechen: Skoda kondigt het vertrek aan van hun CEO.

Niet alleen Volkswagen en Seat krijgen een nieuwe CEO, ook Skoda moet op zoek naar een opvolger voor hun CEO. Skoda kondigt namelijk vandaag het vertrek van de huidige CEO, Bernhard Maier, aan.

De 60-jarige Duitser loopt al behoorlijk lang mee in de top van de autowereld. Hij begon zijn automotive carrière in 1988 bij BMW. Daarna trad Maier in dienst bij Porsche, waar hij van 2001 tot 2015 in dienst was. Daar was hij eerst voorzitter van de raad van bestuur en vervolgens lid van de raad van bestuur van de Sales en Marketing-afdeling.

In 2015 belandde Bernhard Maier bij Skoda, waar hij dus de rol van CEO vervulde. Onder zijn supervisie stortte Skoda zich op de SUV-markt. De Kodiaq, Karoq en Kamiq zagen achtereenvolgens het levenslicht. Binnenkort voegt Skoda ook nog de Enyaq aan dit rijtje toe. Dat wordt tevens de eerste elektrische auto van het merk. Maier heeft dus tijdens een belangrijke periode de scepter gezwaaid.

Skoda verkocht de afgelopen vijf jaar meer auto’s dan ooit. Nadat het merk in 2014 voor het eerst meer dan een miljoen auto’s verkocht, steeg dit naar €1,253,700 in 2018. In 2019 ging dit weer iets omlaag omdat de verkopen in China tegenvielen. Desondanks

Na vijf jaar houdt Maier het echter voor gezien. De reden voor het vertrek van hun CEO noemt Skoda niet. Wie het stokje overneemt is ook nog niet bekend. De opvolger van Maier zal tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering gekozen worden. Die vindt in augustus plaats.

De naam Maier werd vorige maand al genoemd in geruchten rondom een stoelendans in de bedrijfstop van Volkswagen. Hij zou Skoda voor Porsche verruilen, terwijl Porsche CEO Blume naar Volkswagen zou gaan. Dat laatste bleek in ieder geval niet te kloppen, aangezien COO Ralf Brandstätter tot CEO van Volkswagen is benoemd. Van een echte stoelendans is nog geen sprake.