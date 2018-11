5 redenen om VANDAAG je banden te checken

We lichten het graag even toe.

De meeste mensen weten het wel, maar banden bepalen voor een groot deel de prestaties van de auto. Denk alleen al aan de hoeveelheid aandacht die banden krijgen tijdens een F1-race. De kwaliteit van de banden beïnvloedt daarnaast in grote mate de brandstofkosten. Toch zijn banden voor veel gebruikers van “low interest”. Meer dan 60% van de autobanden in Nederland heeft namelijk een te lage spanning wat bijvoorbeeld zorgt voor een langere remweg.

Kort samengevat, zorg eens wat beter voor je banden! Tuurlijk, het kost soms wat moeite. We hoorden zelfs dat veel automobilisten hun banden niet goed controleren, omdat ze daar vieze handen van krijgen.. Echt? Pak desnoods een plastic diesel-handschoentje, check de gewenste bandenspanning en leef het leven. Nog steeds niet overtuigd? Dan hebben we vandaag een vijftal redenen om je banden op spanning te brengen:

1. Het is veiliger (kortere remweg en betere wegligging)

2. De auto is zuiniger (bespaar tot wel 100 euro per jaar)

3. Langere levensduur van de band (minder slijtage)

4. De banden zijn stiller

5. Je levert een positieve bijdrage aan een beter klimaat

Wat betreft dat laatste, de juiste bandenspanning scheelt CO2. Je rijdt immers zuiniger. En weet je nog hoe moeilijk het vroeger was als je moest fietsen met halflege banden? Voor wielrenners, autocoureurs en fietsende kinderen is het de normaalste zaak van de wereld om je banden te controleren, dus waarom voor ons niet? Als ik elke twee maanden mijn banden oppomp, en bij aanschaf van nieuwe banden mij laat adviseren over welke banden bij mijn rijstijl en auto passen, dan bespaar ik zo’n 100 euro per jaar.

Zo simpel? Ja zo simpel. Meer info op geefjebandenlucht.nl.