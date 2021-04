Wat is er speciaal aan SUV- en 4x4-banden? - Autoblog.nl

Terreinwagens hebben speciale banden nodig, maar dat geldt ook voor SUV’s.

De SUV is populairder dan ooit. Vorig jaar was 37% van de verkochte auto’s in Europa een SUV en de verwachting is dat dit in 2025 zelfs 43% wordt. Een SUV is doorgaans groter en zwaarder dan bijvoorbeeld een sedan of stationwagen en dat vraagt logischerwijs ook om andere banden. Bovendien moeten de banden voldoende grip bieden onder alle omstandigheden, maar tegelijkertijd comfortabel zijn op de weg. SUV-banden moeten dus aan veel eisen voldoen.

Sedan vs. SUV

Om een concreet voorbeeld te geven van de verschillen tussen een reguliere auto en een SUV: een Alfa Romeo Giulia 2.0T weegt 1.404 kg, terwijl een Stelvio met dezelfde motor 1.635 kg weegt. De banden zijn ook breder en groter: de Giulia heeft standaard 205/60R16 banden, terwijl de Stelvio met 225/65R17 banden wordt geleverd. En zo is het bij veel merken. De vraag naar SUV’s betekent over het algemeen vraag naar zwaardere auto’s.

Verschillen

SUV-banden zijn doorgaans dus simpelweg groter, maar de band zelf verschilt ook. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een hardere rubbersamenstelling. Dit heeft alles te maken met het hogere gewicht dat deze banden moeten dragen. Om diezelfde reden hebben SUV-banden ook stevigere wangen. De band is daardoor ook meteen beter bestand tegen beschadigingen bij eventueel off-roadgebruik. Waar de groeven aan de zijkant van de banden doorgaans diagonaal naar achteren lopen, zijn deze bij SUV-banden vaak meer horizontaal georiënteerd. Daardoor wordt het contactoppervlak vergroot, wat resulteert in meer grip op een onverharde ondergrond.

EfficientGrip 2 SUV

Een voorbeeld van een band die specifiek voor SUV’s is ontwikkeld is de Goodyear EfficientGrip 2 SUV. Door het vergrote contactoppervlak heeft deze band een korte remweg op een droog wegdek. De vele grijpranden zorgen er op hun beurt voor dat het water beter wordt afgevoerd. Dit betekent dus ook een korte remweg op een nat wegdek. Door de hogere elasticiteit van het rubber gaan de EfficientGrip 2 SUV-banden daarnaast erg lang mee.

4×4-banden

Voor de echte terreinwagens zijn er 4×4-banden. Deze robuuste banden zijn gemaakt voor off-roadgebruik, hoewel ook deze banden gewoon geschikt zijn voor de openbare weg. In deze categorie heeft Goodyear de bekende Wrangler-reeks. De Wrangler All-Terrain Adventure beschikt over een Kevlar-laag die ervoor zorgt dat de band bestand is tegen lekken en beschadigingen. Deze band gaat ook nog eens 37% langer mee dan de gemiddelde band van de concurrentie.

Land Rover Defender

Dat de Goodyear Wrangler-banden niet de eerste de beste 4×4-banden zijn blijkt wel uit het feit dat deze af fabriek gemonteerd worden onder de nieuwe Land Rover Defender. De Wrangler All-Terrain-banden zijn in verschillende maten leverbaar op de Defender. Voor degenen die nog een stap verder willen gaan zijn ook de Wrangler DuraTec-banden te krijgen op de Defender. Deze banden zijn geschikt voor nog zwaardere omstandigheden.

