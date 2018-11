Er is weer een nieuw automerk

Voor de verandering ziet het er veelbelovend uit...

De autowereld is heel erg aan het veranderen. Met name dankzij Tesla weten we dat merken als Audi, Porsche en Mercedes-Benz niet heilig zijn. Of nog erger; ze zijn lang niet zo vooruitstrevend als ze zelf denken. Tesla heeft aangetoond dat er ruimte is voor een nieuwe speler op de markt. Gelukkig zijn er meer bedrijven die inzien dat de traditionele merken niet het alleenrecht hebben op de open markt economie.

De merken lijken ook steeds serieuzer te worden. Wat te denken van VinFast, waar we onlangs al over schreven. De legende wil zelfs dat @autoblogger het logo van dit nieuwe Vietnamese automerk op zijn schouderblad heeft laten tatoeëren. Maar goed, er komt wederom een nieuw merk ter wereld en de naam is: Rivian.

Rivian is het geesteskind van RJ Scaringe, CEO van Rivian. Zijn visie is dat Tesla’s te ‘fancy’zijn. Elektrische auto’s mogen best een stuk stoerder, steviger en betrouwbaarder zijn. De auto’s van Rivian moeten tegen een stootje kunnen. Ze mogen best vies worden. Klinkt Amerikaans en dat klopt. De eerste auto is dan ook een pickip, de R1T. Deze auto is 5,47 meter lang en 2,01 meter breed. Dat lijkt heel erg groot, maar in de Verenigde Staten zit de Rivian R1T qua formaat iets boven de Chevrolet Colorado, maar nog behoorlijk onder dat van de Chevrolet Silverado.

Zoals genoemd is de Rivian R1T elektrisch. Er zijn drie opties qua accupakketen. De eerste is een 105 kWh batterij. Deze knalt in 4,9 seconden naar de 96 km/u (60 mph). Op een volle lading kun je 370 km afleggen. De middelste uitvoering heeft een 135 kWh accupakket. Hiermee moet je meer dan 480 km mee kunnen halen. De 0-96 km/u tijd is precies vier seconden. Topper aan het firmament is de versie met 180 kWh batterij. Deze moet meer dan 640 km kunnen rijden op een volle accu. Het is ook meteen de snelste pickup op de sprint: van 0-96 duurt slechts 3.2 seconden.

Het is de bedoeling dat de Rivian R1T gebouwd gaat worden vanaf november 2020. Er is al een productiefaciliteit gevonden: een oude Mitsubishi fabriek in Illonois. De rechtprijs wordt geschat op 69.000 dollar voor de R1T. Naast een pickup komt Rivian gelijktijdig met de R1S. In principe dezelfde auto, maar dan met een SUV-koetswerk.