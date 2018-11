Dít is de Auto Van Het Jaar 2019 shortlist

Uiteraard staat er een Franse crossover in. Dat moet gewoon.

Het is een vaste prik aan het einde van elk jaar. De Auto Van Het Jaar verkiezing. Net als het Eurovisie Songfestival en de Top 2000 is het natuurlijk een verkiezing van niets, eigenlijk. Fransen stemmen op Franse auto’s, Duitsers op Duitse auto’s en de Japanners vallen buiten de boot. Rampenauto’s als de Fiat Bravo, Alfa 147, Peugeot 307 en Renault Mégane hebben de titel binnen weten te slepen.

Nadat de Volkswagen Polo in 2010 ‘Auto van het Jaar’ werd, was er veel kritiek. Er zou meer gelet moeten worden op innovatie, een geluid dat de organisatie al sinds het jaar 2000 rondbazuinde. In 2011 mocht de Nissan Leaf op het ereschavot staan en in 2012 was de Opel Ampera de (terechte) winnaar. Daarna vonden ze het wel goed met innovatie. Zo ging de prijs in 2013 naar de, eh, Volkswagen Golf.

Enfin, het zeuren op ‘ECOTY'(European Car Of The Year) is net zo oud als de verkiezing zelf. We kunnen er daarom weer lekker op losgaan, want de shortlist van 2018 is bekend gemaakt! Zo’n 60 juryleden uit 23 landen hebben hun stem uitgebracht, wat resulteerde in onderstaand overzicht. De tweede serie stemmen worden uitgebracht in 2019. Op de Salon van Genève word de winnaar bekend gemaakt.

Alpine A110



Citroen C5 Aircross



Ford Focus



Jaguar I-Pace



Kia Ceed



Mercedes-Benz A-Klasse



Peugeot 508