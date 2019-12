5 tips om met je auto de winter door te komen

Het wordt sneller donker, het regent vaker en op sommige plekken is het glad op de weg. Kortom: het is weer bijna winter. En dat betekent helaas meer auto-ongelukken en schade. Maar geen zorgen, met deze 5 tips rijd jij zonder brokken weer richting de lente!

1. Kies een goede autoverzekering

Raakt de temperatuur onder 0 graden? Dan krijgen garages in Nederland volgens het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) zo’n 500 extra schadeclaims binnen. Samen goed voor maar liefst €800.000 euro! Kies een goede autoverzekering, zodat jij in ieder geval niet voor deze kosten opdraait.

2. Betaal geen reparatiekosten voor sneeuwballen

Zo’n sneeuwballengevecht klinkt onschuldig, totdat je een barst of deuk hebt. Als je niet weet wie deze schade heeft veroorzaakt, valt het onder vandalisme. Gelukkig maar, want met een All Risk autoverzekering ben je hiervoor verzekerd.

3. Neem winterbanden of zelfs sneeuwkettingen

Hier in Nederland zijn winterbanden niet verplicht, maar ze kunnen je wel helpen tegen een slippartij. Ga je op wintersport in Duitsland, Noorwegen, Zweden of Finland? Dan krijg je wél een boete als je ze niet hebt. Als je toch bezig bent, verdiep je dan meteen in sneeuwkettingen. Zo kom je die berg wel op.

4. Zorg voor een goede ijskrabber en voorkom boetes

Heb je door ijs onvoldoende zicht in je auto? Dan kunnen de boetes oplopen tot €380. Met een goede ijskrabber houd je zicht op de weg en zie je andere automobilisten (wellicht niet in het bezit van zo’n goede krabber) ruim op tijd.

5. Doe een wintercheck

Bij de autoverzekeringen van Allianz Direct is ‘ie inbegrepen, de wintercheck. Laat je auto controleren op de meest essentiële onderdelen. Ook worden vloeistoffen tot 1 liter kosteloos bijgevuld en kun je je kapotte lampjes gratis laten vervangen.