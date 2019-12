Formule E krijgt pitstops met snellaadfunctie

Zelfs in de Formule 1 is het niet mogelijk.

Het Formule E seizoen is nog maar één race oud, of er is al weer nieuws voor de komende jaren. De Formule E is een relatief jonge klasse. De eerste seizoenen was het nog een raceklasse in de kinderschoenen met bijbehorende kinderziektes.

Tegenwoordig rijdt het veld met zogenaamde Gen2 raceauto’s. Deze hebben een paar voordelen ten opzichte van de oude Gen1 Formule E auto’s. Zo hoef je niet bij elke pitstop te veranderen van auto! Dat is natuurlijk niet duurzaam. Mede doordat grote fabrikanten erin stappen, neemt het niveau enorm toe. Hoe hoger het niveau in de sport, hoe spannender en hoe leuker om te kijken. Zeker als het onderling verschil niet groot is.

De Gen2 auto’s moeten dit seizoen en de komende twee seizoenen nog mee. Maar dan gaan de reglementen behoorlijk op de schot, aldus Electrive. Zij hebben van. de FIA wat data weten te ontfutselen en die willen wij jullie zeker niet onthouden. Net als de huidige auto’s zit er een elektromotor op de achteras, maar krijgen ze ook een motor op de vooras. Voordat je denkt het rallyauto’s worden, de motoren op de vooras zijn er alleen om de energie te absorberen, niet om op de wielen af te geven. De auto’s behouden dus hun achterwielaandrijving.

Ook worden de Formule E auto’s een stuk kleiner. Vanaf 2022 zijn ze ‘slechts’ 5 meter lang en 1,7 meter breed. Dankzij een lichter accupakket gaat het gewicht omlaag van 900 kg naar 780 kg. Nog een verandering is dat de pitstops weer terugkomen! In plaats van een complete auto wisselen, gebeurt het middels een extreme vorm van snelladen. Qua motoren en met name vermogen is de FIA er nog niet uit. De eerste is 300 kW (408 pk) tijdens de race en 350 kW (476 pk) in kwalificatiemodus of ‘boost-modus’. Mocht dat qua verbruik niet helemaal lekker gaan, dan kan die FIA nog kiezen voor 250 kW (340 pk) in de race en 300 kW (408 pk) in kwalifcatiemodus. In de zomer van 2020 worden de nieuwe regels definitief bekend gemaakt.