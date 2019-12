Benzinemotor Mini JCW GP zeker niet heilig

Of veilig. En nee, er komt geen diesel.

Voor sommigen is het nog een dingetje: ‘elektrisch rijden’. Het zal allemaal compleet anders zijn. Minder ‘emotie’ en minder ‘beleving’. In sommige gevallen kunnen we het wel begrijpen. Een V8 is een essentieel onderdeel van de beleving van een muscle car en elektrische 911 GT3 zal ook niet werken.

Maar hoe zit het dan met Hot Hatches? Die zijn normaal gesproken voorzien van relatief modale doch opgepepte viercilinder turbomotoren. Volgens de Vice President van Mini USA, Mike Peyton, maakt het niet zoveel uit. Aan Motor Authority laat hij weten dat Mini voorlopig zal concurreren op zowel verbrandingsmotoren als elektrische motoren.

Maar Peyton geeft wel aan dat de verbrandingsmotor zeker niet heilig is en/of een essentieel onderdeel is van de Mini-beleving. Hij doelt daarmee niet op een de gewone Mini, maar ook de JCW Cooper Works GP! Volgens hem worden die exclusieve Mini’s voornamelijk gekocht vanwege het stuurgedrag, de wegligging, de fun en het uiterlijk van de auto. Een uitlaatbrom is daarbij zeker niet noodzakelijk. Dus een elektrische Mini GP zou absoluut een mogelijkheid zijn.

Op dit moment zijn er twee geĆ«lektrificeerd Mini’s beschikbaar. De eerste is de Plug-in Hyrbide variant van de Countryman en natuurlijk de volledig elektrische Mini Cooper SE. Nu heeft Mini wel een punt door te zeggen dat uitlaat geluid zeker niet heilig is. Een auto kent meer aspecten. Wat belangrijker is bij een Mini, is de lichtvoetigheid. Die elektriscomotor is het probleem niet, het is de massa van de accu’s die nodig zijn die de pret kunnen bederven.