Lezersvraag: heb jij nog tips voor autoruit krabben?

Het begint nu echt koud te worden. Dikke kans dat je vanmorgen de autoruit moest krabben. Heb jij nog gouden tips?

Als je vanochtend de voordeur open deed kwam het besef snoeihard in je gezicht. Oh ja, het is echt december. De één is gek op het koude winterweer, de andere maakt het liefst rechtsomkeer. Maar waar we vermoedelijk unaniem een hekel aan hebben is het krabben van de autoruit.

Iedereen heeft daar weer een andere techniek voor. Braaf de autoruit krabben met de motor uit. Krabben met de motor en verwarming aan. Overigens is dat laatste niet aan te raden. Het is niet de juiste manier om je auto ‘warm’ te laten worden op deze manier. Ook al is het heel verleidelijk om in een auto met de verwarming op standje Death Valley in te stappen. En dan zijn er nog de mensen met een standkachel, wat weer kan helpen de ruiten te ontdooien zonder dat er een krabber aan te pas komt.

Tip voor EV

Heb je een elektrische (lease)auto dan kun je bij sommige modellen ook het krabben overslaan. Onder andere Volkswagen ID.4 heeft de mogelijkheid om de verwarming via de app vast aan te zetten. Als je dit doet terwijl de auto aan de lader hangt kost het bovendien geen stroom vanuit de accu. Zo rij je met 80 of 100 procent vanaf je oprit mét een verwarmde auto. Lekker hoor.

Maar, heb jij eigenlijk nog tips voor autoruit krabben? Laat het weten in de comments.