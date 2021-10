Volkswagen ID.4 record: langste EV roadtrip ooit

De langste roadtrip ooit met een elektrische auto. De Volkswagen ID.4 pakt er een record mee.

Als je een paar weken lekker op vakantie gaat en een roadtrip onderneemt vliegen de kilometers voorbij. Bij thuiskomst heb je er meestal 3.000 tot 6.000 kilometer opzitten. Of je moet echt veel gereden hebben. Deze Volkswagen ID.4 heeft echter meer dan 55.000 kilometer gereden. Dat is nog eens een roadtrip!

Achter het stuur van de ID.4 zaten Rainer Zietlow en Derek Collins. Ze hebben officieel het Guinness World Record voor langste roadtrip met een EV in handen. In 100 dagen reden de twee in totaal 56.327 kilometer door de Verenigde Staten. Dat record werd dus gehaald in een Volkswagen ID.4. Gedurende de roadtrip deden ze meer dan 600 dealers van de Duitse autofabrikant aan. In totaal zijn er 48 Amerikaanse staten aangedaan.

Volkswagen ID.4 record

Eindbestemming was het hoofdkantoor van Volkswagen USA in de plaats Herndon in de Amerikaanse staat Virginia. Daar stond ook een vertegenwoordiger van Guinness World Record klaar om een award uit te reiken aan het duo.

Voor Zietlow was dit niet het eerste record dat hij vestigde met een Volkswagen. Zo heeft hij ooit per Touareg in 12 dagen van het onderste puntje in Afrika naar het noordelijkste punt van Europa gereden. Het record “langste EV roadtrip ooit” had overigens als eis dat de roadtrip in hetzelfde land moet plaatsvinden. Wie het nieuwe record wil breken zal dus niet Nederland moeten uitkiezen. Of je moet het leuk vinden om meer dan 56.000 kilometer in ons land af te leggen. Aan laadpalen in elk geval geen gebrek.