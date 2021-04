Lezersvraag: de lekkerste wegen van Europa? - Autoblog.nl

We leven in een continent met ’s werelds lekkerste wegen, in deze lezersvraag mag je tips delen met betrekking tot Europa

Met steeds strenger wordende regels zijn het geen gouden tijdens voor een ieder die benzine ademt. Tegelijkertijd wonen we wel in een continent waar we fantastisch wegen kunnen ontdekken met onze eigen auto. En er is toch niets gavers als herinneringen maken met je bloedeigen liefde op vier wielen.

Bekende stuurmanswegen, of je nu richting het oosten, zuiden of westen gaat, zijn goed aan te rijden. Misschien heb je wel een weg in je hoofd die je altijd al hebt willen rijden in Europa, of wellicht heb je juist zo’n trip al ondernomen.

Wat zijn volgens jou de lekkerste wegen van Europa

Het is afwachten wat er dit jaar mogelijk gaat zijn. Voorlopig is de oversteek maken naar onze oosterburen zonder negatieve test op zak al niet mogelijk. Fingers crossed voor een zomer waar je gewoon met je trouwe viervoeter leuke wegen kunt aanvallen in het continent dat Europa heet. Laat in de comments weten wat volgens jou de de lekkerste wegen van Europa zijn. Kunnen we alvast notities maken voor de volgende Europese vakantierit. De bekende routes, verborgen pareltjes of willekeurige epische wegen waar je plots op terecht kwam. Deel het als reactie hieronder!