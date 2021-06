Nieuwe Peugeot 308: dit is de prijs - Autoblog.nl

Een nieuwe Peugeot 308, een nieuw logo en nu ook een nieuwe prijs.

Met 1.910 verkochte exemplaren was de Peugeot 308 vorig jaar niet echt een verkoopknaller te noemen. Nu was er corona en het C-segment is ook niet meer wat het was, maar de Duitse concurrentie deed toch echt betere zaken in dit segment. Wat ongetwijfeld een rol speelt is de leeftijd van de 308. Het model dateert namelijk alweer uit 2013.

Hoog tijd voor een opvolger dus. De nieuwe Peugeot 308 kregen we in maart te zien en die viel op de plaatjes absoluut niet tegen. Peugeot heeft hun design sowieso goed op orde de laatste jaren en met de nieuwe 308 zetten ze die lijn voort. De auto oogt fris en nieuw, maar nog steeds herkenbaar als Peugeot.

Dat is wel nodig ook, want de 308 heeft als eerste het nieuwe logo. Dit nieuwe embleem markeert ook een wijziging in de positionering van Peugeot. De Fransen willen namelijk wat meer de premium-kant opzoeken. De 308 oogt daarom wat meer premium en is daarnaast ook een flink stukje gegroeid: 11 cm om precies te zijn.

Dit alles beloofd weinig goeds voor de prijs. Of het meevalt of tegenvalt kunnen we nu beoordelen, want Peugeot maakt vandaag bekend wat voor prijs ze plakken op de nieuwe 308. De prijzen beginnen bij €27.790. Voor dat bedrag heb je de 1.2 PureTech 110.

Als je deze prijs naast de concurrentie zet, zie je dat de nieuwe 308 niet de goedkoopste auto in zijn segment is, maar ook niet de duurste. Met die premiumprijzen valt het dus wel mee. En de Opel Astra mag dan goedkoper zijn, die staat wel op het punt vervangen te worden. Binnenkort komt er namelijk een nieuwe Astra, die technisch identiek is aan de 308. Dan kunnen we dus pas echte een eerlijke vergelijking maken.

Renault Mégane TCe 115 (115 pk): €24.590

Opel Astra 1.2 Turbo (110 pk): €26.249

Ford Focus 1.0 EcoBoost (100 pk): €26.785

Peugeot 308 1.2 PureTech 110 (110 pk): €27.709

Seat Leon 1.0 TSI (110 pk): €29.050

Volkswagen Golf 1.0 eTSI (110 pk): €31.090

Bestellen kan per direct en de auto kun je in de november in de Nederlandse showrooms verwachten. Een nieuwe 308 samenstellen en alle prijzen bekijken kan op de website van Peugeot.