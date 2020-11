4 upgrades waar elke motorrijder blij van wordt! - Autoblog.nl

Van die zaken waarvan je denkt: die had ik jaren eerder moeten aanschaffen. Upgrades waar jij als motorrijder elke dag plezier van gaat hebben.

Upgrades voor elke motorrijder

Het kan de valkuil zijn van elke motorrijder. Je hebt een motor. Af en toe wissel je die om voor een nieuwer, leuker of sneller exemplaar. Maar je pakt al wel jarenlang dezelfde helm van de kapstok en dezelfde motorjas. Voor sommigen blijft het daar zelfs bij. Want hele volksstammen rijden alleen in de zomer en hebben verder geen motorkleding.

Maar goed, je zit nu toch binnen en het seizoen om jezelf cadeaus te geven komt er weer aan. Wij zochten een aantal upgrades voor je uit. Voor je veiligheid maar ook zeker voor je comfort. Een aantal upgrades voor jou als motorrijder.

Donkere en gekleurde vizieren

Gekleurde vizieren als upgrade voor motorrijders? Bij sommige mensen lopen nu direct de rillingen over de rug. Maar geef ons even een moment. De meeste helmen worden geleverd met een helder vizier. Die moet je zeker niet weggooien. Want de hele winter en op alle avondritten heb je die ook echt nodig.

Maar denk even terug aan die zonnige dagen waarop jij probeert de pootjes van je zonnebril tussen die wangen en je helm te proppen. Dat kan handiger en veiliger. Want ja, als je op je kokosnoot valt dan wil je geen zonnebril op hebben.

De oplossing kan zijn om te kiezen voor een helm met geïntegreerd zonnevizier. Maar een extra gekleurd vizier wat al getint is kan ook een goede investering zijn. Overigens niet alleen tegen de zon, maar een geel getint vizier helpt ook voor het contrast op regenachtige trips. Tegenwoordig zijn bijna alle vizieren ook snel te vervangen. Dus geen gehannes meer met schroevendraaiers. Eigenlijk wil je natuurlijk dan altijd wel je heldere vizier OOK bij je hebben. Dus rugzak of zijkoffers mee!

Motorsneakers en boots

Je hebt vast ergens in de hoek (van de schuur of garage of op zolder), een paar motorlaarzen staan. Wat fijn is aan motorlaarzen. Als jij je tenen goed op je stepjes houdt, dan slijten ze niet. Dus na 10 jaar zijn dezelfde laarzen meestal nog in prima staat. Het nadeel is dat ze er vaak wat lomp uitzien (zeker als ze 10 jaar oud zijn) en niet lekker lopen. Dus je komt snel in de verleiding om voor die korte ritjes dan maar je ‘normale’ schoenen aan te houden.

Een prima en vooral ook veiligere oplossing zijn motorsneakers. Niet perse als vervanging van je motorlaarzen. Maar meer als aanvulling voor die kortere trips, of wanneer je zeker weet dat je meer tijd van de motor doorbrengt dan op de motor.

Je loopt er door motorsneakers niet alleen minder als een motorrijder bij in de stad, je loopt ook comfortabeler! Tegenwoordig zijn ze ook gewoon waterdicht EN natuurlijk voorzien van protectoren.

Tip: combineer motorsneakers met kevlar motorjeans voor een toffe casual look. Omdat motorsneakers laag zijn en licht van gewicht, lopen ze lekkerder dan een normale motorlaars.

De veiligheid van een rugprotector

Een rugprotector is speciaal ontwikkeld om je ruggengraat te beschermen bij een eventuele impact op je rug. Rugprotectoren zijn er als inserts voor in je motorjas, maar ook als losse ‘vesten’, ook wel backprotector genoemd. Deze rugprotectoren zijn gekeurd volgens de CE level 1 en de nog betere CE level 2 norm. De meeste rugprotectoren zijn voorzien van een band om de middel voor extra ondersteuning op de onderrug.

De juiste maat rugprotector begint bij je bovenste rugwervel, en loopt door tot aan je stuitje. De meeste rugprotectoren zijn gemaakt van polycarbonaat en voorzien van dempend materiaal voor optimale schok absorptie. Rugprotectoren kunnen vrij warm zijn op de rug, om deze reden zie je veel ventilatie gaten en verkoelende materialen die je transpiratie afdrijven.

Je Shoei helm op maat maken voor de perfecte pasvorm

Je kent ze wel die mensen die vol trots zeggen: zo, dat matras van mij was echt supergoedkoop. Ja, prima jongen! Je ligt er alleen maar je halve leven op en daarom heb je rugproblemen. De moderne equivalent zijn mensen die 10 uur per dag met een inferieure telefoon van € 100 in hun handen zitten. Als je iets veel, heel veel, gebruikt, waarom dan niet zorgen dat het zo goed mogelijk is?

Voor motorrijders geldt natuurlijk dat je ALTIJD je helm op hebt. Daar zou je dus in principe niet op moeten bezuinigen. Elk hoofd is anders en als jij het gevoel hebt dat de standaard maatvoering letterlijk niet echt past, dan zijn er oplossingen. Zo kan je bijvoorbeeld gaan voor Shoei Personal Fitting. Dat is mogelijk op praktisch alle recente modellen uit het productengamma.

Zowel nieuwe als reeds gebruikte helmen zijn namelijk op maat aanpasbaar bij Shoei. Door middel van diverse metingen aan het hoofd, wordt de helm van binnenuit aangepast voor een betere pasvorm. Waarschijnlijk ben je na 1 ritje al blij dat je de investering hebt gedaan.

Dit zijn dus een aantal upgrades waar elke motorrijder vrolijk van wordt. Natuurlijk hebben jullie nog tips voor producten waar je op de motor eigenlijk niet zonder kunt, kom maar door in de comments

foto’s: Motorkledingcenter + Alpinestars