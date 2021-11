Hier, de meest bizarre motorfiets van de dag

Vroeger was dit een BMW, maar daar is weinig meer van over. De meest bizarre motorfiets van de dag is deze Zillers R18 en hij is zeker bizar.

Waarom koop je een motorfiets? Om voor weinig geld lekker snel te kunnen, bijvoorbeeld. Of vanwege de vrijheid die motorrijders vaak ervaren ten opzichte van automobilisten. Of een andere reden. Koop je een motorfiets echter ook omdat het een soort kunstobject kan zijn? Zo ja, dan is de Zillers R18 waarschijnlijk één van de meest kunstzinnige motorfietsen ter wereld.

Zillers R18

Want we kunnen er kort over zijn: de Zillers R18 gaat geen snelheidsrecords breken. De motor van het bizarre ding levert 91 pk en 157 Nm. Dat alles uit een blok dat zo’n 1.800 cc meet. De topsnelheid is 189 km/u.

Luchtvering

Daarom zeggen we ook dat je de Zillers R18 misschien beter kunt zien als een soort kunstobject. De vormgeving is namelijk uiterst bizar. Alle panelen zijn gemaakt van koolstofvezel. Grappig detail: het ding ligt zo laag op de grond, dat er geen standaard op zit. Of je dan niet constant het asfalt wegschraapt? Zeker niet: de motorfiets heeft luchtvering. Dus hij kan tijdens het rijden een stukje omhoog.

BMW

Even terug naar de aandrijflijn. Want wellicht dat die cijfers je bekend voorkomen. Onder al deze bijzondere styling gaat namelijk een BMW R18 schuil. Deze retro-achtige cruiser vormde de basis voor de bizarre Zillers. Er is bijna niks meer van zijn BMW-naamgenoot te herkennen.

Prijs

Kopen? Dat kost je dan 46.900 dollar (40.629 euro). Dat klinkt niet slecht, maar dan moet je hem zelf nog in elkaar zetten. Als je wil dat dit voor je gedaan wordt, kost het 86.900 dollar (75.281 euro). Duur speelgoed! Maar wellicht wel goedkope kunst.