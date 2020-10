Dit is de goedkoopste Jaguar XE van Marktplaats - Autoblog.nl

Hmm…zo’n swanky compacte roofkat als de Jaguar XE wil iedereen wel, maar hoeveel tel je nog neer voor de Britse BMW 3-Serie concurrent?

Het premium D-segment is al decennialang het domein van BMW’s 3-Serie. Net zoals de Golf doet voor het C-segment, is de Dreier het template dat de andere merken proberen te kopiëren. Soms gaat dat vrij letterlijk. De eerste Lexus IS bijvoorbeeld had zelfs zes-in-lijn motoren gekoppeld aan RWD. Maar vooral voor de liefhebbers van het sportieve rijden bleef de Bimmer de maatstaf. Een Merc is immers toch wat softer en wolliger en een Audi wil liefst alleen rechtdoor.

Maar BMW werd een beetje gemakzuchtig. De 3-Serie werd per generatie wat minder scherp, totdat we bij de F30 aanbelandden. Die was zo soft dat je geblindoekt zou kunnen zweren dat je in een Mercedes zat. Gelukkig kwamen Jaguar en later Alfa Romeo driftend om de hoek om BMW in te halen als rijplezier koning. Bij hun respectievelijk launches werden beide geroemd om hun epische stuurgedrag. @wouter was best onder de indruk bij de rijtest in 2015.

Helaas voor Jaguar (en Alfa Romeo) blijkt het erg lastig om een vuist te maken tegen gevestigde orde. Dan moet echt alles op punt staan en alsnog loop je waarschijnlijk best lang tegen de muur aan omdat het even duurt voor mensen door hebben dat jij nu de beste sportieve D-segmenter bouwt. Bij die tijd heb je de hoop al opgegeven, is je product verouderd en heeft het management geen zin meer om de volgende mega investering voor de opvolger.

In het geval van de Jaguar, was bijvoorbeeld de navigatie een beetje knaak. Bij de gefacelifte variant uit 2019 is dat al een stuk beter voor elkaar. Maar inmiddels is de rest van de Djèk ook al een beetje lang in de tanden. Nu nog nieuw rijden is vooral een optie voor de ‘fans van het genre’. Daar staat tegenover, dat zo’n XE wel een epische okkazie vormt.

De prijzen zijn namelijk al best lekker gezakt. Wij vonden op Marktplaats een dieseltje voor 15.000 extra ronde Ekkermannen. Het grijze exemplaar oogt misschien een beetje saai, maar deze Prestige is stiekem lekker uitgerust. Alleen ja, dat lichte grijs van binnen, dat blijft toch een lastige kleur als je het mij vraagt. Wordt snel poezelig en tegelijkertijd heb je niet de warme uitstraling van beige. Maar goed, each his own.

Deze vijf jaar oude Jaaaaaaag heeft nog maar iets meer dan een ton achter de kiezen en is volgens de verkoper dealer onderhouden. Koop dan? Of is diesel moord?