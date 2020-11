Hamann BMW X6 is fouter dan fout - Autoblog.nl

Met zo’n Hamann BMW X6 kun je voorkomen rijden bij je nieuwe club.

Je hebt fout en je hebt echt goed fout. De overtreffende trap is de Hamann BMW X6. Het is het bewijs dat stijlvolle auto’s niet verkopen. De niche is bijzonder raar. Er valt namelijk iets te zeggen voor de BMW X5. Een grote en ruime SUV waarmee je in principe altijd de ideale auto bij je hebt.

Statement

De BMW X6 is een statement. Het bewijs dat je alleen gebruik wil maken van de protserigheid en de massa van de X5. Niet het praktische vermogen. Zie het als de muziek-sterren die in videoclips de flessen dure champagne leeg laten lopen op de grond. Ja, ze kunnen het doen en ze kunnen het makkelijk betalen. Het is echter nog geen reden om het te doen en bovendien: heel erg zonde.

Hamann BMW X6

Met de Hamann BMW X6 wordt het nog wat erger. Hamann is al niet de meest subtiele tuner. Erich Hamann houdt wel van een beetje foute wagens. Nu is dat op zich logisch, want als subtiele tuner ga je het niet ver schoppen. Overigens kon je bij Hamann de 450 pk sterke diesel station op basis van de Serie krijgen (afbeelding boven). Maar dat soort projecten zijn mogelijk doordat ze enorme aantallen van dit soort monstruositeiten weg kunnen zetten.

Bodykit Hamann BMW X6

Als linksback van een 2e Bundesliga club wordt je niet meer serieus genomen als je niet in zo’n opgepompte BMW X6 komt voorrijden. De laatste prullaria die Hamann in de aanbieding heeft voor de BMW X6 is dan ook weer erg lelijk. De nieuwe bodykit is qua pasvorm wel erg goed (Hamann is wel topkwaliteit).

Er is een nieuwe voorspoiler, nieuwe diffuser, verbrede wielkasten en een achterspoiler én een dakspoiler. Want één spoiler is gewoon niet voldoende.

Velgen

Om te zorgen dat iedereen je aan hoort komen, zijn er vier vuistdikke (101 mm) uitlaten. Voor een betere ‘wegligging’ is de Hamann BMW X6 met 25 mm verlaagd. De velgen zijn met 23” een tikkeltje aan de grote kant. Uiteraard zijn de ‘Hamann Anniversary Evo’-velgen concave, zoals de tuningstrend voorschrijft. Als je 23” te groot vindt, kun je de wielen ook in 22” bestellen. Je kan tevens kiezen uit drie kleuren: zilver, grijs en zwart.

Interieur Hamann BMW X6

Ook voor het interieur zijn er de nodige aanpassingen: denk aan een mattenset, Haman-logo op het stuurwiel en ‘sportieve’ pedalen. De inspiratie was duidelijk op. Logisch, alle creativiteit bij de Hamann BMW X6 is gebruikt bij het exterieur.

Over motorische upgrades wordt met geen woord gerept, maar voor de meeste motoren heeft Hamann wel wat spulletjes in de aanbieding.