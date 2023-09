50% van Drentse autobedrijven waanzinnig verdacht

Drentse Autobedrijven zijn keiharde sjoemelaars.

Dat autobedrijven louche kunnen zijn, weet iedereen. Beun de Haas is immers niet bedacht met een bakkerszaak in het achterhoofd. Bij gebruikte auto’s kun je wat knoeien met de technische staat en of de kilometerstand. Oh, en er gaat lekker veel cash in om. Perfect dus voor handige Harrie’s om de winstmarge iets te vergroten. Of wat handeltjes ernaast te doen.

In Drenthe blijkt het te wemelen van de foute autobedrijven. Meer dan 50% van de autobedrijven is namelijk verdacht. Er zijn 318 autobedrijven bij de helft daarvan is wat aan de hand. Ten eerste zijn er erg veel autobedrijven in Drenthe. Per 175 inwoners is er een autobedrijf, terwijl het landelijk gemiddeld rond de 410 ligt.

Onderzoek rekenkamer

De dames en heren van de rekenkamer gingen het eventjes onderzoeken. Daarbij kijkt men naar de ‘vindbaarheid’. Een normaal bedrijf (en dus ook een autobedrijf) doet zijn best om gevonden te worden. Je wil immers wel zaken kunnen doen. Maar nu wil het feit dat er heel veel bedrijven ‘onvoldoende’ vindbaar zijn.

De Rekenkamer gebruikte diverse punten om de onvindbaarheid te meten. In totaal waren er 17 punten. Alles vanaf 9 punten is een onvoldoende. Een bedrijf dat dus op alle 17 punten positief scoort, is dus compleet onvindbaar.

Twee soorten louche Drentse autobedrijven

Er zijn twee soort praktijken, volgens een ‘specialist’. Enerzijds hebben ze te maken met malafide handelaren. het gaat om oud-woonwagenbewoners die al jaren actief zijn in de autobranche. Dat zijn de autobedrijven waarbij ze dingen als een klopppende kilometerstand iets, eh, flexibeler benaderen. Deze bedrijven doen er ook nopg wat louche zaken naast, maar in principe is de autoverkoop wel de hoofdmoot.

Dan is er een gedeelte van de foute autobedrijven in Drenthe die dus op papier een autobedrijf zijn. Hierbij zijn er veel buitenlanders die georganiseerde drugscriminaliteit bedrijven. De Rekenkamer gaat het een en ander nog verder in kaart brengen voordat de autoriteiten actie kunnen ondernemen. Maar dat er een hoop schimmige zaken zich daar afspelen, is evident.

Via: RTV Drenthe

