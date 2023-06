Grote autobedrijven slokken kleinere dealers op

Wanneer kocht jij voor het laatst een auto bij een kleinschalig autobedrijf?

De afgelopen jaren is het landschap van autobedrijven flink door elkaar geschud. Een ieder die een nieuwe of gebruikte auto heeft gekocht kan dat wel beamen. Lokale bedrijven verdwijnen of worden overgenomen door de grotere jongens. ‘Jan met de pet’ kan het niet meer opboksen tegen de grote autobedrijven in ons land.

AUMACON dealerholding Top-100 2023

Het is dan ook niet heel gek dat inmiddels 94,9 procent van de autoverkopen in Nederland vorig jaar werden uitgevoerd door de 100 grootste dealers van Nederland. Dat blijkt uit de jaarlijks dealerholdingonderzoek van AUMACON. Grote namen als Van Mossel, Louwman en de dealerbedrijven die onder Emil Frey vallen zie je overal wel opduiken. Benieuwd naar de top 10?

positie Aantal auto’s 2022: Naam: 1 47.021 Van Mossel Automotive Groep 2 19.896 Emil Frey Nederland 3 17.642 Louwman Dealer Group 4 17.311 Broekhuis Groep 5 16.049 Hedin Automotive 6 15.334 Dealer Group pon 7 13.717 Amega 8 11.724 Zeeuw & Zeeuw 9 9.165 Wensink Automotive 10 8.559 Riva Holding bron: Aumacon

Emily Frey

Over die laatste gesproken. Emil Frey behaalde vorig jaar de grootste progressie, aldus het onderzoek. Het autobedrijf is actief onder bekende namen als Nefkens, Ekris en Pouw en vooral actief in het midden van Nederland. Van alle autobedrijven in Nederland wist Emil Frey de grootste verkooptoename te realiseren. Daarmee staan ze op plek twee in de top-100 lijst van de grootste dealerholdings van Nederland.

Het autobedrijf vertegenwoordigt 17 automerken, voert daarnaast universeel onderhoud uit en houdt zich ook bezig met de verkoop van motorfietsen. Nieuwkomer onder de automerken binnen het portfolio van de firma is Xpeng. Het Chinese automerk komt de Nederlandse markt betreden met meerdere elektrische modellen, waaronder de P7 en P9.

Kleinere dealers

De ontwikkelingen dat grote autobedrijven het steeds meer voor het zeggen hebben is onomkeerbaar. Kleinere autobedrijven zullen steeds meer verdwijnen. Is het niet omdat ze opgekocht worden, is het wel dat het overgeven van generatie op generatie vooral iets is van vroeger. Zoon- of dochterlief gaan niet meer automatisch doen of voortzetten wat papa heeft opgebouwd, maar kiezen voor een eigen carrière. Dus geniet nog maar van de dorpsgarage. Dat is straks net iets als de melkboer iets voor in de geschiedenisboeken.