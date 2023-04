Veel autobedrijven in België blijken niet te deugen

Maar liefst 84 procent van de autobedrijven in België volgen de regels niet. Dat blijkt uit 299 controles die de Belgische overheid in 2022 uitvoerde.

We hebben het hier graag en vaak over de Nederlandse overheid, maar ook in dat andere land waar ze onze prachtige Nederlandse taal praten is er een overheid actief. Niet alleen in een regelgevende rol, maar ook in een controlerende rol.

En niet voor niets, want er deugt niets van de autohandelaren die aan particulieren tweedehandsauto’s verkopen en reparaties uitvoeren bij onze zuiderburen.

De federale overheidsdienst Economie heeft vorig jaar in de Belgische autosector 299 ondernemingen gecontroleerd. Bij 84 procent van de bedrijven werden inbreuken op de regelgeving geconstateerd.

Occasies

De meeste missers zaten in het niet naleven van de regels rondom de verkoop van tweedehandsjes. De Occasjonnies stelden bijvoorbeeld geen koopovereenkomst op, of die was onvolledig. Van de 299 gecontroleerde bedrijven gingen er 152 hier de fout mee in.

Ook de wetgeving voor de website en socials bleek een probleem voor 131 autobedrijven in België. Een groep van 126 ondernemingen gaf gegevens niet goed of helemaal niet door aan de Car-Pass, enigzins vergelijkbaar met de Nederlandse Nationale Autopas.

Een ander probleem is de prijsaanduiding, daar ging het ook in veel gevallen mis. Alle overtredingen hebben uiteindelijk tot 379 waarschuwingen en 113 processen-verbaal geleid.

Hoeveel procent?

Maar liefst 84 procent van de gecontroleerde autobedrijven in België heeft zich dus niet aan de regels gehouden. Al past hier wel een kleine disclaimer. De meeste controles vinden plaats bij bedrijven waar een vermoeden bestaat dat er ook te lichtzinnig met de regels wordt omgesprongen.

Via: HLN.be