Nieuwe Alpine A310 gaat keihard de 911 aanpakken

Alpine komt met een 911 concurrent.

Alpine is lekker bezig de laatste tijd. Om de zoveel tijd komt er een leuke special edition op basis van de A110 sportwagen uit. Daarnaast is er natuurlijk het Alpine F1 Team en zijn er Alpine uitrustingsniveau’s van reguliere Renaults. Het is nog eventjes wachten op echte keiharde hardcore Alpine-uitvoeringen van de Mégane E-Tech en de opkomende elektrische R5.

Maar Alpine heeft meer plannen, dames en heren! Jawel, Alpine wil namelijk de Porsche 911 keihard gaan aanpakken. Eerst dachten we dat Alpine de A110 gewoon groter en zwaarder ging maken, maar dat is niet het geval. De A110 blijft voorlopig de A110 en de A310 komt er simpelweg boven te staan.

Bijzonderheden nieuwe Alpine A310

Er zijn een paar dingen bijzonder aan de nieuwe Alpine A310. Ten eerste wordt het een vierzitter. Reken niet op een grote achterbank, maar twee kleine zitjes. Inderdaad, net zoals bij de Porsche 911. Ondanks dat die zitplaatsen echt bizar krap zijn, vinden veel eigenaren (waaronder jullie aller @Wouter) het prettig dat er een optie is.

De nieuwe Alpine A310 komt te staan op de APP-bodemsectie. APP staat voor Alpine Performance Platform. De opvolger van de A110 zal hier ook gebruik van maken. De A110 zal er ook als roadster komen. Dat is misschien nog de grootste omissie van het huidige model. En ja, al deze modellen zullen elektrisch zijn. Voordat de dinosauriërs hevig protesteren, het is eigenlijk heel erg goed nieuws.

Alpine merkwaarden

Alpine gaat namelijk maximaal inzetten op de Alpine-merkwaarden. Dus ze zullen zich focussen op een lichtvoetig weggedrag. Daarbij zullen het fraai sportwagens worden. En hoe kunnen we daar nu op tegen zijn? Niet dat er iets mis is met de 1.8 turbomotor in de A110, maar het is niet een enorm karaktervol blok met een memorabele klank. Bij Alpines gaat het eigenlijk nooit om de motor, maar hoeveel gewicht het blok niet mee hoeft te nemen.

Het klinkt bijna als een Franse Lotus en dat is natuurlijk ook zo. Alleen focust dat merk zich nu op 2.000 pk sterke hypercars en 2.800 kg zware SUV’s. Bij Alpine komen er ook crossovers. De GT X-Over is een voorbode daarvan.

Via: Autocar