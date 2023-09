14-jarige steelt LaFerrari van papa [video]

Een 14-jarige werd betrapt in de Ferrari LaFerrari van zijn vader.

Nee, dit verhaal speelde zich niet af in het Gooi. Wel in Californië. Wat een goede tweede guess had kunnen zijn natuurlijk. Sociale media persoonlijkheid (jaja) Daniel Mac, bekend van “What do you do for a living?” stuitte op een Ferrari LaFerrari.

Ongegeneerd zoals Mac is gaat hij op de auto af om de bestuurder al filmend te ondervragen met zijn bekende zin. Achter het stuur zit geen rijke vijftiger, maar een jochie van 14. Bovendien zitten er nog twee anderen in de auto. Best bijzonder in een hypercar maar met twee stoelen.

Tot zijn verbazing treft hij dus het kind aan achter het stuur. Nu is het nog maar de vraag of dit in scene is gezet of niet. Je weet het nooit met die Amerikanen. Het levert in elk geval bijzondere beelden op. Mac zelf presenteert het filmpje dat de 14-jarige de LaFerrari van zijn vader gestolen zou hebben.

Een LaFerrari heeft, afhankelijk van de kilometerstand, tegenwoordig een waarde van zo’n 3,5 tot 4 miljoen euro. Wat hier nu het echte verhaal is, dat blijft gissen. Kinderen van zeer vermogenden ouders hebben soms totaal geen besef van wat normaal is voor de rest van de wereld. Want ja, een LaFerrari als 14-jarige besturen is inderdaad niet heel normaal.

Het is zeker niet de eerste keer dat een dergelijk verhaal opduikt. In 2019 kwam hier op Autoblog al eens aan bod dat een 14-jarige in een Lamborghini Urus op een gestolen auto was geklapt. Kortom, een bijzondere wereld.