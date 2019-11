5x Lamborghini Aventador SVJ op Nederlands kenteken

Het topmodel van de Aventador doet het aardig in Nederland.

De vermogenden in Nederland zijn fan van de Aventador, zo blijkt. Dacht je met de Superveloce wel het topmodel te hebben gehad, komen de Italianen jaren later met de SVJ. Nog extremer, nog sneller en dat in combinatie met een zeer uitgesproken uiterlijk. De supercar valt in de smaak, want er zijn inmiddels vijf exemplaren op Nederlands kenteken gespot. Toch best een aantal, gezien het prijskaartje van meer dan een half miljoen euro.

Hieronder de vijf exemplaren. Variatie genoeg: ze hebben allemaal een andere kleur. We beginnen met de ‘goedkoopste’ en eindigen met het duurste exemplaar. Klik op de afbeelding om meer foto’s te bekijken. Gaan we!

XV-628-F – oranje – 580.934 euro

We trappen af met deze oranje 770 pk sterke Aventador SVJ. Een nationalistische uitvoering. De kleur zou niet misstaan op Koningsdag.



ZG-919-P – rood – 588.697 euro

Dit rode exemplaar en de oranje Lambo zijn de enige twee uit dit lijstje die minder dan zes ton euro’s hebben gekost. Rosso Mars is een Lamborghini-kleur die er echt uitspringt en het staat de Aventador SVJ dan ook bijzonder goed.



XV-399-D – paars – 623.859 euro

Paars in combinatie met gouden velgen. Een configuratie waar je van gaat kwijlen. Gedurfd en gaaf gedaan. Door de donkere tint valt de Lambo iets minder op. Een klein beetje maar.



ZH-286-H – groen – 630.756 euro

Kermit de kikker is present. De groen SVJ heeft zwarte velgen en rode remklauwen. Deze eigenaar is absoluut niet bang om gezien te worden. Het is dan ook lastig om niét op te vallen in zo’n schreeuwerige auto als de Aventador SVJ.



ZG-704-G – grijs – 632.359 euro

Naar goed Nederlands gebruik zit er een grijs exemplaar tussen. Met 632.359 euro de duurste van het stel. Een verschil van meer dan 50.000 euro in vergelijking met de goedkoopste SVJ van dit lijstje!