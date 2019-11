ANWB: Doe je achterlicht eens aan in de mist!

Maakt dagrijverlichting onvoorzichtig?

We zijn weer in de tijd van het jaar beland dat er veel mist kan ontstaan, zoals je vandaag misschien gemerkt hebt. Het spreekt voor zich dat je in dergelijke omstandigheden heel goed op je zichtbaarheid moet letten. Helaas blijkt dat toch niet voor iedereen even duidelijk en daarom trekt de ANWB aan de bel.

Zij krijgen namelijk veel meldingen binnen over auto’s die alleen met dagrijverlichting aan de voorkant rondrijden in de mist. Veel automobilisten beseffen niet dat ze dan van achteren zonder licht rijden. In de mist kan dat natuurlijk bijzonder nare gevolgen hebben. Zowel de ANWB als de politie drukt iedereen daarom op het hart te letten op de verlichting.

Sinds 2011 zit dagrijverlichting verplicht op alle nieuwe auto’s. Dat de achterlichten daarbij ook moeten branden is echter pas sinds vier jaar verplicht. Blijkbaar zorgt dit toch voor een bepaalde onvoorzichtigheid bij sommige van onze medeweggebruikers.

Het gaat hier overigens niet alleen om een vriendelijk advies. Het is namelijk bij mist gewoon verplicht om de dimlichten aan te hebben. Als je je hier niet aan houdt riskeer je een boete van €90 tot €140. Het aanzetten van de mistlampen is niet verplicht, maar wel toegestaan. Voor de voorzijde geldt dan wel dat het zicht minder dan 200 meter moet zijn. Als het echt bar wordt en je minder dan 50 meter vooruit kunt kijken, mogen daarnaast ook de achterste mistlampen ingeschakeld worden.

Volgens de weerberichten worden de mistkansen morgen in de loop van de dag pas kleiner. Tot die tijd is het dus nog even rustig aan doen.