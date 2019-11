Officieel: Audi RS Q8, de dikste en snelste Audi-SUV

Voor als een Lamborghini Urus te lomp is.

Tadaa, wat een beest hè. Audi heeft de RS Q8 voor de Los Angeles Auto Show gepresenteerd. De dikste, snelste en bruutste SUV uit de koker van Audi Sport. Je kunt het zien als een mini-Urus, al ligt het vermogen niet op hetzelfde niveau als de Lamborghini.

De Audi RS Q8 komt inderdaad met dezelfde 4.0 TFSI V8, maar in deze power-SUV moet je het doen met 600 pk en 800 Nm koppel. Niet dat je gevoelsmatig ook maar iets tekort zal komen. Het gevaarte sprint in slechts 3,8 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid ligt op 250 km/u, tenzij je het Dynamic Package aanvinkt op de optielijst. Dan snelt de SUV door tot 305 km/u. Tot 70 procent van de power kan naar de voorwielen en tot 85 procent naar de achterwielen. De V8 in deze Audi is een mild hybrid (MHEV). Dit betekent dat een 48-volt batterij helpt energie te regenereren tijdens een remactie. Ook beschikt deze achtcilinder over cilinderuitschakeling.

Je herkent de RS Q8 aan zijn opgepompte uiterlijk en twee grote ronde uitlaten aan weerskanten. Een leuke feature is dat de RS Q8 zijn eigen unieke Welcome Home-verlichting heeft bij het ontgrendelen of benaderen van de auto. Kinderachtige LED-spielerei: wij zijn er fan van. Standaard staat de auto op 22-inch wielen. Optioneel zijn 23-inch jetsers mogelijk. Achter de velgen zitten enorme units van remmen. Voor meten ze 420 mm en achter 370 mm. Ga je voor keramische remmen dan meten ze voor zelfs 440 mm.

Als je maar genoeg opties aanvinkt is de RS Q8 op alle vlakken te personaliseren. Er zijn standaard negen kleuren beschikbaar. Wil je meer kleuren dan kun je bij Audi Exclusive terecht. Diverse onderdelen van de auto, zoals de diffuser en de grille, zijn optioneel in carbon te krijgen.

Het interieur is bekend van de Q8. Een verschil is de software. Net als de nieuwe RS 6 Avant kun je een sportievere klokken tevoorschijn toveren, wat weer een verwijzing is naar de Audi Ur-Quattro. Via datzelfde Virtual Cockpit is allerlei informatie te raadplegen, waaronder bandenspanning, rondetijden, g-force en koppel.

De nieuwe Audi RS Q8 verschijnt in het eerste kwartaal van 2020 op de markt. In Duitsland krijgt de SUV een vanafprijs van 127.000 euro. Een Nederlandse prijs is nog niet bekend. Check onze video hieronder om de SUV in het vlees te bekijken.