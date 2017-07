Ford stuurt brief met vervelende mededeling naar GT-klanten

Sorry guys. -Ford

Trouble in paradise. In dit geval bij Ford. Diverse klanten die zitten te wachten op de nieuwe GT moeten nog langer geduld hebben. De Amerikaanse autofabrikant heeft deze week een brief verstuurd aan diverse klanten.

In de brief schrijft Ford dat er zich problemen hebben voorgedaan op de productielijn en dat het langer gaat duren om de GT te leveren. Om hoeveel toekomstige GT-eigenaren het gaat is niet bekend. Het is tevens onbekend hoelang de vertraging gaat duren. De brief werd ondertekend door topmannen Dave Pericak en Henry Ford III.

Afgelopen december is Ford gestart met de productie van de GT. De eerste 50 exemplaren zijn inmiddels geleverd. De productie van de supercar loopt tot en met 2020. Het laatste groepje zal dus tegen 2021 in de GT rijden. Ford presenteerde de productieversie van de supersnelle tweezitter in 2015 tijdens de North American International Auto Show. (via Autonews)