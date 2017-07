Teambaas Gene Haas over de rijders van volgend jaar

Het Formule 1-team is tevreden over de huidige rijders.

Dit seizoen rijden Romain Grosjean en Kevin Magnussen voor het Amerikaanse F1-team. Voor Grosjean is dit het tweede seizoen bij het team. Vorig jaar reed hij samen met teamgenoot Esteban Gutiérrez voor Haas. Gutiérrez werd uiteindelijk vervangen door de Deen Kevin Magnussen vanwege tegenvallende prestaties.

Blijkbaar is Haas F1 tevreden over het huidige duo, want in een interview heeft teambaas Gene Haas aangegeven dat ook volgend jaar Grosjean en Magnussen zullen rijden voor zijn renstal. Voorheen reed Magnussen voor Renault, hij begon zijn F1-carrière bij McLaren.

Het F1-team staat momenteel zevende in het algemeen klassement. Op het gebied van rijders staat Grosjean dertiende en teamgenoot Magnussen veertiende. Het beste resultaat tot nu toe behaalde Grosjean tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Hij eindigde met een zesde plaats op de Red Bull Ring. Het is het tweede jaar voor Haas in de Formule 1. Voormalige rijder Gutiérrez is momenteel actief in de IndyCar Series.

Fotocredit: Haas F1 Team op Twitter