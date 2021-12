‘60% van alle Porsche Taycans kampt met accuproblemen’

Er zou een grootschalig issue zijn met de accu’s van Porsche Taycans, aldus een klokkenluider.

Als het om techniek gaat, zit een elektrische auto eenvoudiger in elkaar dan een auto met een ouderwetse verbrandingsmotor. En dat betekent ook dat er minder kapot kan gaan. Zo simpel is het. Toch hebben elektrische auto’s weer hun eigen issues.

In het geval van de Porsche Taycan zouden dat zelfs serieuze issues zijn. Dat heeft Teslarati (die misschien niet helemaal onpartijdig is) vernomen van een Porsche-medewerker. Die zegt dat de Porsche Taycan kampt met grootschalige accuproblemen. De klokkenluider zou op het hoofdkwartier van Porsche in Zuffenhausen werken.

Volgens de anonieme bron zou maar liefst 60% van alle Porsche Taycans met accuproblemen kampen. Het probleem zit ‘m in de 800V-boordlader die het laadproces niet goed controleert. Dit zorgt ervoor dat sommige accucellen oververhit raken. Deze accucellen worden vervolgens uitgeschakeld, waardoor je dus minder accucapaciteit heb. In het ergste geval kan de boel in de fik vliegen.

Een technisch probleem kan de beste overkomen, maar de aantijgingen van de klokkenluider gaan verder dan dat. Hij (of zij) zegt namelijk dat Porsche de problemen onder het tapijt veegt en niet netjes afhandelt. Porsche zou namelijk de defecte accucellen in veel gevallen niet repareren. In plaats daarvan zouden ze een beroep doen op de reserves van de accu om de verloren accucapaciteit te compenseren.

Hoe zit het met Audi e-tron GT? Heeft die dan dezelfde problemen? Nee. Hoewel de e-tron GT veel techniek deelt met de Taycan is de boordlader anders. En dat is juist waar het probleem zit. Althans, volgens de anonieme bron.

Teslarati heeft Porsche ook om een reactie gevraagd. Een woordvoerder gaf aan dat de genoemde issues geen enkele basis hebben en dat Porsche geen van deze problemen kan bevestigen. We hebben zelf ook Porsche Nederland om een reactie gevraagd. De woordvoerder laat aan Autoblog weten dat de vraag is uitgezet bij Porsche Stuttgart.

UPDATE 16:20: We hebben inmiddels de volgende reactie ontvangen van Porsche:

“On Wednesday, December 1st, 2021, Porsche was confronted with various allegations regarding the Taycan in an article on teslariti.com. The allegations are currently being investigated. Please understand that we are currently unable to comment on this.”

Hoe de Porsche Taycan bevalt (los van eventuele accuproblemen? Dat zie je in de onderstaande rijtest!