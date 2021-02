Dit is de Porsche Taycan Cross Turismo! - Autoblog.nl

Porsche heeft het uiterlijk en dus ook de vormen van de Taycan Cross Turismo uit de doeken gedaan. Ook is het model in een video te zien.

Het heeft even mogen duren, maar eindelijk komt de Porsche Taycan Cross Turismo er officieel aan. Het was begin 2018 (!) dat Porsche de toen nog Mission E Cross Turismo als concept aan de wereld toonde in Genève. We zijn inmiddels wat jaartjes verder en eindelijk komt de auto er dan echt aan.

De Mission E kennen we natuurlijk als de Taycan, de benaming Cross Turismo mocht wel blijven van Porsche. Om eventueel gelekte beelden voor te zijn, deelt de Duitse autofabrikant alvast zelf foto’s en een video van de elektrische auto. Het is in feite een net wat praktischere Taycan, met een vergelijkbaar kontje dat we kennen van de Panamera Sport Turismo.

Net als het concept, zal de Taycan Cross Turismo wat hoger op z’n pootjes komen te staan. Die extra bodemvrijheid is leuk voor als je in Scandinavië of Zwitserland woont. Hier in Nederland hebben we dat feitelijk niet nodig.

Wellicht dat er in de toekomst ook nog een derde variant komt als in een Taycan Sport Turismo. De koets is er immers klaar voor. Maar laten we niet op de zaken vooruit lopen. Eerst is het de beurt aan deze Cross Turismo, die binnenkort officieel door Porsche voorgesteld zal worden.