7 grote fabrikanten rollen nieuw EV oplaadnetwerk uit

Poaah, 7 joekels van autoconcerns gaan samen een heel nieuw EV oplaadnetwerk uitrollen.

Tesla is nog steeds koning in EV land en een van de belangrijke steunpilaren van dat belachelijke succes is het supercharger netwerk. Ja, het is soms rijen dik wachten als iedereen gaat skiën, maar over het algemeen werkt het gewoon lekker. Daarmee wordt het proces van terug opladen van je EV, toch een stuk fijner. Auto’s zijn allemaal leuk in de folder, maar dat praktisch gebruiksgemak, is gedeeltelijk toch waardoor je zo’n ding gaat waarderen.

Andere fabrikanten konden tot op heden slechts lijdzaam toezien bij dit geheel. Of het verlies incasseren en een dealtje sluiten met Tesla waardoor hun klanten ook de Superchargers kunnen gebruiken. Anderen zijn aangewezen op infrastructuur van derde partijen. Soms oké, maar soms ook niet.

Nu komt daar echter verandering in, althans, in Noord-Amerika (in eerste instantie). Zeven grote concerns hebben namelijk de handen ineen geslagen middels een Joint Venture genaamd Ionna. Deze Joint Venture moet de komende jaren maar liefst 30.000 oplaadstations gaan bouwen in de Verenigde Staten en Canada.

Achter deze inspanning zitten dan ook niet de minste namen, te weten BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz en Stellantis. De aangewezen voorman is Seth Cutler, voorheen betrokken bij EV Connect (niet te verwarren met Bitconnect) en General Electric. Het idee is Tesla nadoen, maar dan beterder:

This will be realized by providing various amenities, such as restrooms, food service, and retail operations nearby or within the same complex, digital integration and appealing locations. Customers can expect convenient locations that will come with canopies wherever possible to even further focus on unprecedented customer comfort and charging ease. The network’s functions and services will facilitate seamless integration with participating automakers’ in-vehicle and in-app experiences, encompassing reservations, intelligent route planning and navigation, payment applications, transparent energy management, and additional features. Ionna, heeft grootse plannen

Ware vreetschuren dus. Over de vraag of Ionna ook naar Europa komt, wordt voorlopig met geen woord gerept. Maar ja, als het een belachelijk succes wordt in de States, dan ligt dat eigenlijk wel in de lijn der verwachting, toch? Goede zaak of vind jij elektrisch sowieso knaak? Laat het weten, in de comments!