Top 9 dikke vierzits cabrio’s uit de jaren ‘90

Zo spotgoedkoop waren deze dikke vierzits cabrio’s in de jaren ’90 (dat valt dus wel mee)

Afgelopen week maakte Mercedes-Benz de prijzen van de CLE Cabriolet bekend. Uiteraard was het weer eventjes schrikken, want goedkoop is de dikke vierzits cabrio van Mercedes allerminst. Nu moeten we daar wel kanttekeningen plaatsen. Denk aan een heftige inflatie, gigantische BPM-heffingen en natuurlijk het feit dat de CLE een uitermate complete auto is waar eigenlijk alles op zit dat je kunt wensen. Het nadeel is, naast wat je nodig hebt kun je ook heel veel erbij bestellen wat je kunt.

Dikke vierzits cabrio’s uit de jaren ’90

Want ons ook opviel: in principe lijkt die CLE200 al te voldoen. Meer dan 200 pk, een geavanceerde automaat en elektrische assistentie zorgen voor prima prestaties. En ondanks dat we alles vergelijken met vroeger – “toen was alles beter toch – is niet alles beter natuurlijk.

Daarom nemen we even een kijkje in de wereld van de dikke vierzits cabrio’s uit de jaren ’90. Een tijdje geleden kon je die van de betaalbare cabriolets uit die periode lezen in dit artikel, voor nu kijken we naar de auto’s die je kon kopen als je wel werd uitgenodigd om lid te worden van de betere hockeyclub. En lang leve de afschrijving, kun je de meest exemplaren voor een fractie van de nieuwprijs vinden op Marktplaats!

Audi Cabriolet 2.6 E Automaat (Typ 8G)

1998

Hfl. 91.950

Ferdinand Piëch had een hele grote hekel aan cabriolets. Volgens hem waren die auto’s qua concept verkeerd. Dat een motor voor een vooras hing, was voor de eigenwijze Duitser geen probleem. De Audi Cabriolet is eigenlijk geen B4, maar een B3. Het is de open variant van de Audi Coupé B3 (die op zijn beurt weer was gebaseerd op de 80 sedan). De auto kwam in 1991 op de markt en was toen al niet enorm modern.

De auto bleek echter wel bijzonder tijdloos. Het is nog altijd een beauty om te zien. Bijzonder: vanaf 1994 kon je ‘m bestellen met een 1.9 TDI dieselmotor! De meest typerende motor is de 2.3 vijfcilinder, maar de fijnste is de 2.6 liter V6 die in 1994 kwam. Met 150 pk was dat niet een racemonster, maar het was zo’n heerlijk soepel blok met een fijn geluid.

BMW 320i Cabriolet Aut. (E36)

1994

Hfl. 101.450

De favoriete auto van @jaapiyo. BMW probeerde bij de E36-generatie van de 3 Serie iets meer onderscheid te maken tussen de sedan en Touring enerzijds en de Coupé en Cabriolet anderzijds. Als cabrio maakte de E36 enorme stappen. De auto was ruimer en het chassis een stuk stijver. Het blijft een vierzits cabrio (dus net zo flexibel als de onderhandelingspositie van Pieter Omtzigt).

De motor is een hoogtepunt. Ja, de 318i was de instapmotor, maar deze moest je hebben. De 2.0 zes-in-lijn liep waanzinnig soepel en trillingsvrij. Natuurlijk, het ding was niet vooruit te fikken en met name onderin was er een komisch gebrek aan koppel, maar met een motor die zó mooi loopt, maakt dat niet uit. Het was ook een cabriolet, dus wat maken de prestaties dan uit? Precies.

Chrysler Stratus Convertible 2.5i LX (JX)

1997

Hfl. 96.690

Als je een auto ging huren in de VS en je koos een cabriolet, dan hoopt je op een Mustang. Je kreeg echter altijd deze. De Chrysler Sebring Convertible is zo’n auto dat alles fout doet, maar als vierzits cabriolet klopt. Nu was Chrysler in Nederland in de jaren ’90 een semi-exclusief merk. Niet beter dan Opel, maar het had wel meer cachet.

De Stratus Cabrio zag er geweldig uit, in LX-uitvoering weren ze erg compleet en je had een V6 met automaat! Veel beter wordt het niet in dit leven. Het was een hele lap auto, meer dan 4,90 meter! De wielbasis was echter een bescheiden 2,69 meter, dus het was vooral een hoop overhang. Maar toch, het ding zag er veel duurder uit dan dat ‘ie was. In het interieur zag je wel waar de lage prijs vandaan kwam.

Ford Mustang Cabriolet V8

1995

Hfl. 84.890

Tegenwoordig is een Ford Mustang met V8 nog altijd te bestellen bij de dealer. Het is echter niet de prijsvechter die het ooit was. Althans, in ons land dan (in de VS is een Mustang nog altijd erg goedkoop). De Mustang kon je destijds bij Ford USA in Hessing De Bilt krijgen. Die haalde aparte Fords naar ons land. CO2-uitstoot was toen geen probleem, dus je had alleen de reguliere importheffingen.

De motor is in dit geval nog de ouderwetse Windsor 5.0, een van de beste achtcilinders ooit gemaakt. Ze gaan niet kapot en je kan met een hamer en ducktape dat ding tot in lengte van dagen rijdend houden. Vermogen was niet denderend: slechts 218 pk en het koppel van 385 Nm valt ook mee. Maar het geluid was geweldig en het exterieurdesign was dat ook.

Mercedes-Benz E320 Cabriolet Aut. (A124)

1995

Hfl. 184.300

De beste auto in dit overzicht. In de jaren ’90 was het ook bij de vierzits cabriolets vrij eenvoudig: de Mercedes-Benz E-Klasse was de beste. Het was dan ook de duurste. De C124-generatie was nog gebouwd volgens het adagium: eerst maken de engineers ‘m perfect, dan mogen de marketingmensen zorgen dat ze het met winst kunnen verkopen.

En daarvoor waren de vanafprijzen echt bizar hoog. Maar met een Benz wist je dat je het terugzag in kwaliteit en restwaarde. Een verschil met andere auto’s in dit overzicht is dat de E-Klasse een E-segment auto, niet een D-segment auto of een sportieve coupé.

Pontiac Firebird Convertible

1996

Hfl. 99.950

Pontiac was Ewen sportief budgetmerk van General Motors. Houdt er rekening mee dat bij GM de interieurs in de meeste auto’s verschrikkelijk was. Kun je nagaan hoe erg het eraan toeging bij de Firebird. Maar daar ging het niet om, want voor weinig geld reed je een auto die er veel duurder uitzag.

Nou ja, weinig geld is relatief natuurlijk. Aanvankelijk had dit model een 3.4 V6, die het verbruik van een V8 combineerde met de power van een viercilinder. Bij de 3.8 V6 was dat al ietsje beter voor elkaar, alhoewel je met 193 pk alsnog niet de straatstenen uit de straat trok.

Saab 900 Cabrio 2.0 Turbo SE Aut.

1996

Hfl. 110.700

In de jaren ’90 was dit dé vierzits cabriolet. Zeker als je wel een luxe cabrio wilde met een fijne motor, maar geen Duitse badge. Bijzonder was dat je deze Saab kon krijgen met een zescilinder! Jazeker, de 2.5 V6 uit de Calibra was ook in de 900 leverbaar. Maar Saab zag in de jaren ’90 al in dat een turbomotor veel fijner kan zijn.

Mede dankzij de dubbele balansassen en het gietijzeren blok liep ‘ie erg soepel. De turbomotor was behoorlijk krachtig: 185 pk kon je met gemak halen. Dus op de snelweg reed je de meeste auto dit lijstje wel naar huis. Tegenwoordig zijn er zat Saabjes door Dion de Paardenfluisteraar geweest en die lopen nog harder.

Toyota Celica GT Convertible (ST202)

1997

€ 121.999

Ja, wist je dat ook Toyota in de jaren ’90 een vierzits cabriolet aanbood? Het was niet moeders mooiste. Of de goedkoopste. Of een succesvolle. Dat laatste kwam dan natuurlijk door de de eerste twee. Maar hey, het is een vierztis cabriolet uit de jaren ’90 dus komt ie in het lijstje voor. De GT kreeg de 3S-GE motor mee, waar @michel je alles over kan vertellen.

Wat wij je kunnen vertellen is dat de Celica Cabriolet niet door Toyota zelf, maar door ASC in opdracht van Toyota werd gemaakt. Dus de Celica Coupé die zicht identificeerde als open auto rolde in Japan van de band, werd verscheept naar Californië, omgebouwd tot cabrio om vervolgens naar Nederland te komen. Zoals gezegd: CO2-problematiek bleek niet te bestaan.

Volvo C70 Convertible 2.0T Aut.

1999

€ 116.250

We smokkelen niet, want dit is een dikke vierzits cabrio uit de jaren ’90, maar wel eentje die er pas laat kwam. Het begon allemaal met de Volvo 850, de auto die Volvo nieuw Elan moest geven. Het bewijs dat een auto met voorwielaandrijving beter kan rijden dan een soortgelijk vehikel met achterwielaandrijving. De S70 en V70 waren de faceliftversies en de C70 de beeldschone coupé.

Op basis dáár weer van kwam er de C70 Convertible. Deze kwam in 1998 op de markt en was verkrijgbaar met twee vijfcilinder turbomotoren: een 2.3 T5 en 2.4T. Later kwam er nog een 2.0T met 180 pk. In Principe was dat al meer dan voldoende, want de auto kon niet zoveel met veel vermogen. Lekker relaxed toeren, daar was deze auto geweldig in.