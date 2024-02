Esteban Ocon: “Ik heb een contract bij Mercedes”

Bij de introductie van de nieuwe auto van Alpine, heeft Esteban Ocon laten weten dat hij een contract heeft bij Mercedes.

Na de aankondiging van het vertrek van Hamilton bij Mercedes na een decennium trouwe dienst, is het natuurlijk de vraag wie het zitje gaat vullen. Nu is Mercedes niet meer het extreem dominante team dat het was in de periode 2014 tot en met 2020. Maar, het blijft natuurlijk een fabrieksteam. En vergeet niet dat we de prestaties ook afmeten aan de standaard die ze voorheen hebben neergezet. Onder de streep, is het team vorig jaar gewoon tweede geworden in het constructeurs kampioenschap. Er zijn dus nog acht teams gewoon slechter.

Het zal dus een gewild zitje zijn, dat naast George Russell. In principe hebben zowel coureurs als team een jaar de tijd om te kijken welke kant de prestaties opgaan. Gaat Mercedes dit jaar weer winnen, zal écht iedereen natuurlijk Toto Wolff gaan bellen. Het team zelf kan natuurlijk ook de coureurs eens even kritisch bekijken. Blijft Alonso scherp op zijn 43ste? Hoe gaat Kimi Antonelli het doen in de F2? En misschien komt ook nog wel Esteban Ocon in beeld.

De Fransman laat er in ieder geval geen gras over groeien. Nota bene tijdens het launch event van zijn team Alpine, verklaart Esteban doodleuk dat hij ‘nog een contract heeft’ bij Mercedes. Lekker dan. Enfin, Alpine zal er het zijne van denken. Maar het is op zich natuurlijk, wel een interessant verhaal.

Ocon is niet de populairste coureur op de grid, maar we vergeten wel eens dat hij ooit wel gold als een enorm talent. Als zodanig is hij dan ook een groot deel van zijn carrière onderdeel geweest van de opleidingsprogramma’s van Mercedes en/of Renault. En kennelijk, is dat nu nog steeds zo.

Ik heb altijd een sterke band met Mercedes gehad. Ik ben nog altijd juniorrijder van Mercedes. Het is altijd zo geweest. Ook al ben ik niet echt een junior meer. Tot op zekere hoogte heb ik nog steeds een contract met ze. Zo zit het. We zullen zien. Op dit moment ben ik volledig toegewijd aan Alpine, daar ligt mijn focus. Zoals altijd moet ik goed presteren op het asfalt. Ieder jaar is cruciaal in F1, want het maakt eigenlijk niet uit of je een contract hebt. Als je slecht presteert, kun je eruit geknikkerd worden. Zo zit het in elkaar. Als je goed presteert, zijn er altijd gesprekken, geruchten en positieve mogelijkheden voor je. Esteban Ocon, realist, maar toch…

Daar Ocon vorig jaar (nipt, maar toch) werd verslagen door teammaat Gasly, achten we de kans niet zo groot dat hij er met het Mercedes-zitje vandoor gaat. Tenzij hij het zitje naast Toto Wolff bedoelt in de garage, waar hij in 2019 ook zat. Maar je weet het niet. Ocon heeft al aangegeven dat hij vanaf nu écht alles op alles gaat zetten om te winnen. Dus het zal er vanaf hangen of dat lukt.