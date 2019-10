8 vragen over snel laden beantwoord

We bespreken het in elke video over elektrisch rijden, maar er bestaan veel vragen over: snel laden. Het zo snel mogelijk kilometers toevoegen aan je range is voor veel elektrische rijders zeer belangrijk. In dit artikel beantwoorden we de meest voorkomende vragen over het opladen van de batterijen van je elektrische auto.

1. Kan mijn elektrisch auto snel laden?

Of jouw auto snel kan laden is afhankelijk van hoe je auto gebouwd is. Er worden op dit moment in Nederland twee standaarden gehanteerd. Japanse elektrische auto’s zoals de Nissan Leaf gebruiken de CHAdeMO stekker. Vrijwel alle andere fabrikanten gebruiken de CCS2 stekker. Het is niet zo dat alle elektrische auto’s hun batterijen aan een snelle laadpaal kunnen opladen, maar het is wel zo dat vrijwel alle moderne EV’s kunnen snelladen. Deze in Nederland rond rijdende elektrische auto’s kunnen niet snelladen: Chevrolet Bolt, Fiat 500e, de oudere Mercedes-Benz B-Klasse Electric Drive, Fluence ZE, Twizy, de elektrische Smart en de Tesla Roadster. Bij twijfel: raadpleeg de handleiding van je auto.

Er zijn twee manieren om een elektrische auto te laden: AC en DC. Verreweg de meeste auto’s die snel kunnen laden gebruiken de snellere DC-standaard. Bij sommige laadpalen kunnen auto’s die daarvoor geschikt zijn ook met AC (wisselstroom) relatief snel laden, met een maximale laadsnelheid van 43 kW. De beperking komt van het gegeven dat bij AC de boordlader van een auto al het werk moet doen. Deze variant van snel laden komt op heel weinig auto’s voor. Bij DC wordt de boordlader van de auto niet gebruikt en gaat de stroom rechtstreeks van de laadpaal naar de batterijen van de auto. Daardoor zijn veel hogere snelheden (op dit moment tot 350 kW) mogelijk.

2. Kan ik de accu van mijn elektrische auto volledig opladen bij een snelle laadpaal?

Nee. Een veel gebruikte standaard voor snel laden is die van 10% tot 80% en bij sommige auto’s kun je zelfs niet tot 80% maar bijvoorbeeld tot 60% snel laden. Daar is een simpele reden voor: de auto beperkt vanaf een bepaald moment de snelheid waarmee de batterijen opgeladen kunnen worden. Dit is om de conditie van de accu en dus de levensduur ervan te beschermen.

3. Hoe snel is snel laden eigenlijk?

Afhankelijk van een aantal factoren kan het snel laden van een batterij in sommige gevallen oplopen op 350 kW. Dat is op dit moment de snelste voorziening die we in Nederland langs de weg vinden. Maar zoals gezegd ben je afhankelijk van meerdere zaken. Zo is de omgevingstemperatuur een belangrijk factor, is de temperatuur van de batterij belangrijk en kan het zijn dat een snel lader niet snel genoeg is om jouw auto zo snel mogelijk op te laden.

Zo heeft Fastned, één van de grootste aanbieders van snelle laadpalen in Nederland, nog veel laadpalen die maximaal 50 kW in je batterij kunnen pompen. Voorbeeld: een Porsche Taycan kan 270 kW laden onder ideale omstandigheden, maar zal dus flink langer tijd nodig hebben om vol te raken aan zo’n langzamere paal. Met je Taycan zul je dus naar één van de snellere laadpalen moeten navigeren. De 350 kW palen zijn echter nog schaars, al zien we ze wel steeds meer nu er daadwerkelijk auto’s op de markt komen die deze extreme snelheden daadwerkelijk weten te gebruiken. Een belangrijke speler om te noemen in deze context is Tesla. Met hun eigen, Tesla Superchargers kun je alleen met een Tesla opladen. Op dit moment is dat met een maximale snelheid van 150 kW.

In de basis noemen we alle laadpalen die sneller kunnen laden dan de maximale snelheid van een reguliere laadpaal, snelle laadpalen. Dat betekent dus dat elke laadpaal die sneller laadt dan 22 kW als snelle laadpaal beschouwd kan worden.

4. Hoe lang duurt het om mijn auto op te laden aan een snelle laadpaal?

Dit is sterk afhankelijk van een aantal zaken. Denk daarbij aan de snelheid van de snelle laadpaal, de capaciteit van de accu en op welk moment de auto de batterij begint te beschermen. Over het algemeen kun je echter stellen dat fabrikanten van de nieuwste elektrische auto’s op dit moment proberen van 10% naar 80% te laden in minder dan een halfuur. Verder is er nog een belangrijk aspect om in je achterhoofd te houden: wachttijd. Het aantal elektrische auto’s dat snel kan laden neemt rapper toe dan het aantal écht snelle laadpalen, dus het kan zomaar zijn dat je moet wachten op één of meerdere auto’s voor je.

5. Heb ik een speciale laadkabel nodig voor snel laden?

Nee. Als jouw auto geschikt is voor snel laden dan heb je geen extra kabel nodig. Deze zit namelijk al bevestigd aan de laadpaal, je hoeft hem alleen in je auto te steken en het laadproces te starten.

6. Kan ik thuis snel laden?

Tenzij je de enorme investering kan (en wil) doen om een snelle laadpaal op je oprit te knallen is het antwoord hierop: nee. De snelste laadpunten voor thuis leveren 22 kW, maar dan moet je al goed laten uitzoeken of jouw thuisnet dit aankan.

7. Is snel laden duur?

Het begrip ‘duur’ is natuurlijk relatief, maar over het algemeen genomen kunnen we in ieder geval zeggen dat het duurder is dan laden aan een gewone laadpaal of thuis. Dat heeft te maken met meerdere zaken. De plaatsing van een snelle laadpaal is bijvoorbeeld veel duurder dan die van een reguliere laadpaal. Er is een speciale stroomvoorziening voor nodig en de levering over dat netwerk is ook duurder. Bovendien moet een snelle laadpaal afhankelijk van z’n capaciteit vaak ook nog eens extra gekoeld worden en is er meer onderhoud nodig om de palen in topconditie te houden. Kortom: het kost je als eindgebruiker uiteindelijk wat meer per kilometer dan normaal laden.

Tarieven van snelle laadpalen verschillen, afhankelijk van leverancier en capaciteit. De tarieven voor snel laden zijn flexibel, maar ga uit van gemiddeld zo’n €0,65 per kWh. Ter vergelijking: thuis je auto opladen kost je ongeveer €0,22 per kWh. Het lastige is dat er ook veel verschillende manieren zijn waarop aanbieders kosten in rekening brengen. Zo zijn er partijen die een flat fee rekenen: een vast tarief per maand waarvoor je onbeperkt kunt laden, in sommige gevallen ook bij snelle laadpalen. Verder rekent iOnity bijvoorbeeld €8,00 per laadsessie, ongeacht de hoeveelheid kWh die je afneemt, maar ook weer met verschillende randvoorwaarden. Tesla heeft met hun Supercharger netwerk weer een andere unieke positie: bepaalde modellen mogen onbeperkt gebruik maken van de snelle laadpalen van het eigen merk.

8. Is snel laden schadelijk voor de batterij van een elektrische auto?

Ja. Dat betekent niet dat je het nooit moet doen overigens, maar in de basis geldt de regel dat het voor batterijen het beste is om ze zo geleidelijk mogelijk op te laden. Hoe langzamer, hoe beter. Snel laden is dus een extra belasting voor je accupakket. Nu is het niet zo dat je met één keer snel laden meteen je batterijen om zeep kunt helpen, maar wees je ervan bewust dat de levensduur van je accu sneller afneemt als je vaker aan een snelle laadpaal staat.